Daniel Hure: "Cerrar el año ganando era clave para Unión"

Daniel Hure, figura del triunfo de Unión ante Argentino (J), se refirió a su gran faena y al objetivo que persigue el equipo en la Liga Nacional.

22 de diciembre 2025 · 11:11hs
Unión bajó el telón del 2025 en la Liga Nacional con un triunfo necesario en el Ángel Malvicino y, lejos de los flashes individuales, Daniel Hure eligió pararse desde la autocrítica y la construcción colectiva. Con 22 puntos, el experimentado jugador rojiblanco fue la figura del partido ante Argentino de Junín, pero su análisis posterior en diálogo con LT10 (AM 1020) fue tan profundo como el impacto que tuvo dentro de la cancha.

“El valor estaba en ganar”, resumió Hure, marcando el pulso de una noche que dejó más sensaciones que estadísticas. Para el referente del Tate, la clave pasó por los pasajes de lucidez colectiva: circulación, lectura y paciencia para encontrar ventajas. “Cuando la pelota va de un lado al otro, aparecen las penetraciones, el juego interior y los tiros cómodos. Ahí es cuando este equipo puede lastimar”, explicó.

Sin embargo, el interno no esquivó el señalamiento sobre uno de los déficits que todavía condicionan a Unión. “De local no nos pueden convertir más de 80 puntos”, lanzó, apuntando directamente a la defensa como el principal punto de ajuste. En ese marco, destacó el cierre del partido como el mejor reflejo de lo que pretende el equipo: “En los momentos decisivos nos pusimos duros atrás y eso nos permitió definirlo”.

La autocrítica de Daniel Hure sobre el momento de Unión

Hure también habló desde un lugar poco habitual, el de la responsabilidad compartida. Lejos de buscar excusas, asumió el momento deportivo e institucional del club. “Nosotros ponemos la cara adentro de la cancha, pero esto es de todos. Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y la gente. Para avanzar, la mesa tiene que estar firme en todas sus patas”, reflexionó.

En lo personal, el jugador del Tate hizo referencia a su adaptación a distintas funciones dentro del equipo, incluso ocupando posiciones que no son las naturales. “Hoy me toca hacer el trabajo que el equipo necesita. A veces sale mejor, a veces peor, pero la idea es sumar. Si el equipo crece, todos crecemos”, sostuvo.

Pensando en lo que viene, Hure fue claro y mesurado. “El torneo es largo, queda mucho por delante. El objetivo es meternos en playoffs y para eso hay que seguir trabajando con humildad, sin desviarse del camino”, afirmó.

El cierre del año dejó un mensaje claro en Unión: el triunfo ante Argentino fue apenas un punto de partida. Con referentes como Hure, el Tate busca algo más que resultados: identidad, compromiso y un rumbo firme para encarar el 2026.

