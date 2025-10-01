Uno Santa Fe | Ovación | Libertadores

Arranca la Copa Libertadores Femenina 2025 en Argentina

Boca y San Lorenzo buscarán el primer título para el país en un certamen que se disputará en Morón y Banfield del 2 al 18 de octubre.

Por Ovación

1 de octubre 2025 · 12:47hs
La Copa Libertadores Femenina 2025 comenzará este jueves en la Argentina y será la decimoséptima edición del torneo, que tendrá a Corinthians de Brasil como defensor del título.

La competencia, que reunirá a 16 equipos de los diez países de la Conmebol, se desarrollará entre el 2 y el 18 de octubre en los estadios Nuevo Francisco Urbano (Morón) y Florencio Sola (Banfield).

Los equipos participantes fueron distribuidos en cuatro grupos de cuatro clubes, con los dos mejores de cada zona avanzando a los cuartos de final. Además, todas las instancias contarán con la aplicación de VAR, marcando un paso más en el desarrollo del certamen.

En la historia, ningún club argentino logró levantar el trofeo, por lo que Boca y San Lorenzo intentarán escribir una página inédita para el fútbol femenino nacional.

Los dos equipos argentinos llegaron al certamen tras ser los ganadores del Torneo Apertura y Clausura del año pasado, ya que Argentina tuvo un cupo más por ser anfitrión.

Las “Gladiadoras” integran el Grupo B, junto a Alianza Lima (Perú), ADIFFEM (Venezuela) y el poderoso Ferroviária (Brasil). Su debut será el jueves 2 de octubre frente a Alianza Lima en Morón, mientras que completarán la fase enfrentando al equipo venezolano y a las brasileñas.

Por su parte, las “Santitas” quedaron en el Grupo C, compartiendo zona con San Pablo (Brasil), Colo Colo (Chile) y Olimpia (Paraguay). San Lorenzo hará su debut el viernes 3 de octubre a las 20:00 en Banfield frente al San Pablo, y luego se medirán con las paraguayas y las chilenas.

La venta de entradas para la Libertadores femenina

Las entradas ya están a la venta desde el 30 de septiembre, con un valor único de $10.000 por jornada, lo que incluye el ingreso a dos partidos en la misma sede. Los tickets se adquieren en línea, según el estadio:

  • Estadio Nuevo Francisco Urbano (Morón): clf2025.adnpass.com.ar
  • Estadio Florencio Sola (Banfield): libertadoresfem.accessfan.ar/eventos

La gran final se disputará el sábado 18 de octubre en el Florencio Sola, escenario donde se conocerá al nuevo campeón de América en el fútbol femenino.

