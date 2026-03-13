Todo listo para una interesante cartelera de boxeo amateur en Esperanza

Organizado por Toledo Boxing Club este sábado 14 se desarrollará una velada de boxeo con 12 combates entre aficionados en el Club Unión de Esperanza

Este sábado se llevará a cabo en el club Unión de Esperanza , una interesante velada de boxeo amateur con 12 combates. El evento es organizado por el Toledo Boxing Club y cuenta con la fiscalización de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe. Varios púgiles de la capital provincial se presentarán en la ciudad cabecera del departamento Las Colonias.

La cartelera de festivales en el ámbito de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe es bastante extensa en lo que va de marzo, y por ello se destaca un gran evento que se desarrollará este sábado 14 de marzo desde las 21 en la ciudad de Esperanza con la participación de varios deportistas de la ciudad de Santa Fe.

Organizado por el Toledo Boxing Club, cuyo responsable es el profesor Catriel Toledo, la velada se desarrollará en el complejo ubicado en Janssen 1575 de la ciudad de Esperanza, y a partir de las 21 con 12 peleas de alto nivel, y con entradas anticipadas que se pueden conseguir al 3533-498476.

El evento más esperado de la ciudad cabecera del departamento Las Colonias, será el tercero que organiza el Toledo Boxing Club, como siempre buscando brindar un espectáculo de primer nivel. La organización dispuso servicio de buffet, dj en vivo, sorteros y mucho más, con púgiles locales y de la zona. Habrá grandes debutantes listos para dejar todo en su primera presentación arriba del cuadrilatero.

Se medirán Ayrton Nombarasco del King Box con Lucas Urrutia del Peri Boxing Club de la ciudad de Santa Fe, Gonzálo Romero de Un Round Más de la capital provincial con Michael Cassetti de el Patón Boxing, y Mauricio Santillán de Un Round Más de Santa Fe con Cristian López del King Box.

También se medirán Martín Mottura del Toledo Boxing Club con Nicolás Tobar del Olimboxing, entrenado por Walter Zoccola y Osvaldo Salami; Tomás Fenoglio del Toledo Boxing Club lo hará con Agustín Mansilla del Reybox, Ulises Wittman del Toledo Boxing con Agustín Bolgiani del King Box, y Tiago Ruiz Díaz del Toledo Boxing con Franco Duffalde del Peri Boxing Club.

Por su parte, Bruno Ramayón del Toledo Boxing enfrentará a Ricardo Hurgoitti del King Box, Nahuel Aguilar del Toledo de Esperanza con Lautaro Pereyra del Rey Box, Santiago Gauchat del Toledo Boxing Club con Luciano Farias del Olimboxing de Santa Fe, Tiziano Undiner del Toledo Boxing con Matías Córdoba del Club Colón de Santa Fe y entrenado por Carlos Lemos. Además se medirán Nahuel Aguilar del Toledo Boxing con Lautaro Pereyra del Rey Box, y Bruno Ramayón de Esperanza con Ricardo Hurgoitti del King Box.