El plantel de Boca regresó este jueves por la mañana a los entrenamientos luego de 20 días de descanso y con Rodolfo Arruabarrena como nuevo director técnico en lugar de Claudio Úbeda. De esa manera, el Vasco puso en marcha su segundo ciclo como entrenador en el club.
Arruabarrena borró a cuatro jugadores de Boca en el primer día de pretemporada
El Vasco Arruabarrena pasó la escoba y le comunicó a cuatro futbolistas que no serán tenidos en cuenta y entrenarán apartados del plantel
Por Ovación
El Vasco pasó la escoba
Ya de arranque les comunicó a Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Agustín Martegani y Lucas Janson que no serán tenidos en cuenta y que deberán buscar una salida. Por otro lado la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme inició negociaciones formales para sumar a Jhohan Romaña y Sebastián Villa.
Los trabajos se harán en el predio que la institución tiene en Ezeiza: hasta el momento se definió que sea en doble turno hasta el sábado y por la mañana del domingo. Entre las novedades más importantes aparecen las salidas de Ánder Herrera y Edinson Cavani, quienes ya rescindieron sus contratos.
Mientras evalúa a los jugadores, Arruabarrena sumó como permanentes a los juveniles Dylan Gorosito, Camilo Rey Domenech y Leonel Flores. En principio, en el mercado de pases buscará un arquero, un defensor central, un lateral derecho, un mediocampista creativo, un extremo y un centrodelantero.
El flamante entrenador todavía no firmó su vínculo y cuando lo haga llegará la presentación oficial, que podría ser durante la jornada del jueves. Más allá de esto, el Vasco y su cuerpo técnico trabajan desde hace varios días en el predio con especial foco en los partidos que disputaron las divisiones inferiores.