Arruabarrena borró a cuatro jugadores de Boca en el primer día de pretemporada

El Vasco Arruabarrena pasó la escoba y le comunicó a cuatro futbolistas que no serán tenidos en cuenta y entrenarán apartados del plantel

El plantel de Boca regresó este jueves por la mañana a los entrenamientos luego de 20 días de descanso y con Rodolfo Arruabarrena como nuevo director técnico en lugar de Claudio Úbeda. De esa manera, el Vasco puso en marcha su segundo ciclo como entrenador en el club.

Ya de arranque les comunicó a Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Agustín Martegani y Lucas Janson que no serán tenidos en cuenta y que deberán buscar una salida. Por otro lado la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme inició negociaciones formales para sumar a Jhohan Romaña y Sebastián Villa.

Los trabajos se harán en el predio que la institución tiene en Ezeiza: hasta el momento se definió que sea en doble turno hasta el sábado y por la mañana del domingo. Entre las novedades más importantes aparecen las salidas de Ánder Herrera y Edinson Cavani, quienes ya rescindieron sus contratos.

Mientras evalúa a los jugadores, Arruabarrena sumó como permanentes a los juveniles Dylan Gorosito, Camilo Rey Domenech y Leonel Flores. En principio, en el mercado de pases buscará un arquero, un defensor central, un lateral derecho, un mediocampista creativo, un extremo y un centrodelantero.

El flamante entrenador todavía no firmó su vínculo y cuando lo haga llegará la presentación oficial, que podría ser durante la jornada del jueves. Más allá de esto, el Vasco y su cuerpo técnico trabajan desde hace varios días en el predio con especial foco en los partidos que disputaron las divisiones inferiores.