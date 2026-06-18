El presidente de la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe: "Estamos cerca del piso histórico de consumo de carne"

Antonio D'Angelo explicó que la retracción del consumo interno responde a la crisis económica y no a un cambio de hábitos

El presidente de la Cámara de Frigoríficos de la provincia de Santa Fe , Antonio D'Angelo, confirmó que existe una leve caída en el consumo de carne en el mercado interno argentino, aunque aclaró que la magnitud de esa retracción es menor a la que se suele afirmar .

D'Angelo, que además es representante de la Federación Nacional en el IPCVA (Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina), brindó un panorama completo sobre la situación del sector en diálogo con el programa Mañana UNO (106.3 FM).

Una caída moderada y de origen económico

Según los datos oficiales, el consumo per cápita anual de carne vacuna en la Argentina se ubica actualmente en 49 kilos por persona, lo que representa una baja de menos de 1 kilo respecto a los registros previos. D'Angelo fue claro al señalar que esta retracción no se debe a un cambio en los hábitos de consumo de los argentinos, sino pura y exclusivamente a la situación económica: ante la suba de precios, se faenaron menos cabezas durante mayo y también se resintió levemente la exportación.

El dirigente remarcó que, de mantenerse estable el precio, el consumo no caería, ya que la demanda de carne vacuna sigue firme entre los argentinos.

Cerca del piso histórico, lejos del techo

Para contextualizar la cifra actual, D'Angelo recordó que una década atrás el consumo per cápita se ubicaba entre 55 y 60 kilos anuales, mientras que el piso histórico de la serie nunca bajó de los 45 kilos por persona. "Hoy estamos en 49, estamos muy cerca de lo que ha sido el piso histórico", advirtió, y remarcó que hay mucho margen de crecimiento si se compara con los registros de la última década.

Respecto a los precios, indicó que bajaron entre un 18% y un 20% desde enero y que se mantienen estables en esa meseta desde hace más de un mes, sin nuevas subas ni bajas.

El problema de fondo: faltan cabezas de ganado

El eje central de la suba de precios, según D'Angelo, es la escasez de oferta de ganado. Actualmente la Argentina cuenta con 52 millones de cabezas de hacienda vacuna, una cifra muy por debajo de su potencial. El dirigente explicó que, si no hubieran ocurrido eventos puntuales como la crisis de 2008 y la gran sequía, que provocaron la pérdida de 10 millones de cabezas de stock, hoy el país debería contar con más de 80 millones de cabezas, un nivel de oferta que permitiría precios mucho más accesibles para los consumidores.

La recuperación de ese stock, sostuvo, depende en un 80% de las políticas del gobierno nacional. El IPCVA lleva adelante programas de reactivación para incentivar a los productores, pero D'Angelo insistió en que se necesita una política de Estado a largo plazo que dé previsibilidad al sector, especialmente en torno a la continuidad de la baja de retenciones.

Conicet

Exportación: China lidera, pero Estados Unidos gana terreno

En materia de comercio exterior, D'Angelo detalló que del total de lo faenado en el país —unos 12 millones de cabezas por año— el 70% se destina al consumo interno y el 30% restante a la exportación.

China continúa siendo el principal destino de la carne argentina, seguido por Estados Unidos, que este año sumó un cupo adicional de 80.000 toneladas a su cuota tradicional de 20.000 toneladas anuales. Mientras que en la cuota tradicional se exportan cortes finos (que no bajan de los 15.000 dólares la tonelada), el cupo adicional incluye cortes de menor calidad destinados a la elaboración de productos como hamburguesas, sin llegar directamente a la góndola. D'Angelo precisó que al 31 de agosto debería estar cumplido el 60% de ese cupo extraordinario.

En tercer lugar se ubica la Unión Europea, a través de la cuota Hilton, de 30.000 toneladas anuales, de la cual el sector espera acercarse "muy cerquita" sin llegar al total. Completan la lista mercados menores como Sudáfrica y Laos.

Certificaciones sin sobresaltos

Consultado sobre el funcionamiento de los organismos de control, D'Angelo afirmó que Senasa continúa garantizando la calidad e inocuidad de los productos exportados, mientras que el Minagri, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, está a cargo de la documentación y certificación que exige cada mercado. Remarcó que cada destino tiene requisitos distintos y que, por el momento, el proceso se cumple sin mayores inconvenientes.

La entrevista completa: