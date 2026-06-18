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El récord histórico que puede alcanzar Dibu Martínez con la Selección Argentina

El arquero campeón del mundo comenzó la Copa del Mundo con una nueva valla invicta y quedó cada vez más cerca de alcanzar una marca que pertenece a Sergio Romero

18 de junio 2026 · 12:44hs
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Dibu Martínez busca alcanzar un récord en el arco del selecciondo argentino.

Dibu Martínez busca alcanzar un récord en el arco del selecciondo argentino.

La Selección Argentina inició con el pie derecho su participación en el Mundial 2026 al derrotar por 3-0 a Argelia en Kansas City, y Emiliano "Dibu" Martínez quedó a las puertas de un récord histórico con la camiseta albiceleste.

Dibu Martínez aspira a quedarse con un récord en el arco argentino

El arquero del Aston Villa tuvo una actuación sobria en el debut del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Aunque no fue exigido en exceso por el conjunto africano, respondió con seguridad cada vez que intervino, mostró precisión con los pies y volvió a mantener el arco en cero.

Esa nueva valla invicta no fue una más para Martínez. Con ella alcanzó las 42 partidos sin que le conviertan un gol en 60 partidos con la Selección argentina, una cifra que lo acerca cada vez más al máximo registro histórico.

Actualmente, el récord pertenece a Sergio "Chiquito" Romero, quien cerró su ciclo en la Albiceleste con 47 vallas invictas en 96 encuentros disputados.

De esta manera, Dibu quedó a apenas cinco partidos sin recibir goles de igualar la marca y a seis de superarla para convertirse en el arquero con más arcos en cero en la historia de la Selección argentina.

El Mundial aparece como una oportunidad ideal para alcanzar ese objetivo. Si Argentina logra avanzar hasta las semifinales, Martínez podría disputar hasta siete encuentros más en el torneo.

Por lo pronto, el arquero tiene asegurados al menos dos compromisos adicionales en la fase de grupos, donde la Albiceleste todavía deberá enfrentar a Jordania y completar su camino inicial rumbo a los 16avos de final.

La posibilidad de romper el récord adquiere una dimensión especial teniendo en cuenta el impacto que tuvo Martínez en los últimos años. Desde su irrupción como titular en 2021, fue una pieza fundamental en la conquista de la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Además de sus recordadas actuaciones en definiciones por penales, el marplatense construyó gran parte de su legado gracias a su regularidad y a la solidez defensiva que mostró cada vez que defendió el arco argentino.

Con 32 años y en plena vigencia, Dibu afronta el Mundial 2026 con la posibilidad de seguir ampliando su historia personal y alcanzar una marca que parecía difícil de igualar.

Argentina comenzó el torneo con una victoria convincente y, mientras el equipo sueña con otra gran campaña mundialista, Martínez tiene por delante un desafío individual que podría convertirlo en el arquero más efectivo de todos los tiempos en la Selección argentina.

Dibu Martínez récord Selección
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