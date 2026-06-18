Colón mantiene el interés por Botta y tampoco se baja de la negociación por Callejo

La dirigencia de Colón tiene varios frentes abiertos para reforzar el plantel. Y el nombre de ambos jugadores siguen en carpeta

Son varias las gestiones que vienen llevando a cabo los dirigentes de Colón y el director deportivo Diego Colotto. Y es que el DT Ezequiel Medrán pretende reforzar el plantel con la llegada de cuatro futbolistas.

Y la prioridad pasa por potenciar el ataque . En ese sentido, son varios los nombres de delanteros que vienen surgiendo en estos días.

Se menciona que el jugador que está más cerca de sumarse al plantel es Bruno Nasta, pero la búsqueda no terminaría en ese nombre y por ello se van sumando otros.

Por ello, continúa en el radar Facundo Callejo, sabiendo que no es una negociación sencilla, dado que el futbolista es la figura de Cusco y viene de tener una gran temporada, siendo el goleador del equipo.

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No obstante, el futbolista tiene la intención de sumarse al Sabalero y la dirigencia pretendería ofrecer un préstamo con cargo por seis meses, sabiendo que Callejo tiene contrato con el club peruano hasta diciembre del 2027.

En paralelo, Colón sigue interesado en Rubén Botta. El enganche de 36 años tiene contrato con Defensa y Justicia hasta diciembre y es titular en el Halcón de Varela.

Por otra parte, Botta percibe un contrato importante y Colón tendría que hacer un esfuerzo económico muy grande para intentar seducirlo. No es sencillo, pero la dirigencia trabaja en esa dirección.