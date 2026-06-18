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Se jugaron dos encuentros correspondientes a la Copa Concejo 0.0%

Newells eliminó a La Salle Jobson por los 16avos de final, mientras que Loyola hizo lo propio con Nuevo Horizonte por la primera ronda de la Copa Concejo 0.0%

Ovación

Por Ovación

18 de junio 2026 · 09:19hs
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Por la Copa Concejo

Por la Copa Concejo, Newell´s eliminó a La Salle Jobson en la definición por penales.

Tal como estaba previsto se disputaron encuentros correspondientes a la primera ronda y un atractivo cruce eliminatorio por los dieciseisavos de final de la Copa Concejo 0.0%. La etapa inicial reúne a los equipos de la Segunda División de la Liga Santafesina. De allí surgirán diez clasificados que se sumarán posteriormente a los veintidós clubes de Primera División A para conformar el cuadro principal desde los Dieciseisavos de Final.

La creación de esta competencia no solamente apunta al crecimiento futbolístico de las instituciones, sino también a instalar un mensaje claro vinculado al consumo responsable y al fortalecimiento de valores dentro del deporte amateur y formativo. El certamen es una competencia que une a la Liga Santafesina de Fútbol, al Concejo Municipal de Santa Fe y a CCU Argentina en una propuesta deportiva con un fuerte mensaje social y comunitario.

Continuó la eliminatoria y comenzó la primera ronda

En la noche del miércoles, tuvo su continuidad la disputa de la fase clasificatoria al cuadro principal del torneo creado en conjunto por la Liga Santafesina, el Concejo Municipal y CCU Argentina, etapa a la cual le restan tres partidos para culminar. Además comenzó a disputarse la ronda de dieciséis con elencos del principal estamento liguista.

En el predio Nery Pumpido, cancha Leopoldo Jacinto Luque, con el arbitraje de Joaquín Urbani, Newell´s Old Boys se impuso en los penales a La Salle Jobson por 4 a 3 tras haber igualado en el tiempo reglamentario 2 a 2. Para el conjunto de barrio Roma, los goles fueron convertidos por Brian Rego y Juan Fiorenza en contra, mientras que para el Colegial los dos tantos fueron conseguidos por Santiago Verdinelli.

La Salle Jobson: Joaquín Viola, Andrés Mascotti, Manuel Velázquez, Ulises Salva, Juan Fiorenza, Matías Pera, Guido Gutiérrez, Patricio Copello, Julián Guerino, Santiago Verdinelli y Gerónimo Barrera. DT: Ignacio Cassanello.

Newell´s: Marcelo Ferrari, Nahuel Ávila, Ignacio Artaza, Tobías Molina, Mirko Sánchez, Santiago Espinosa, Carlos Montiel, Nahuen Vera, Michel Coronel, Brian Rego y Santiago Pérez. DT: Agustín Prono.

En una de las canchas del complejo liguista, Loyola y Nuevo Horizonte igualaron 1 a 1 buscando avanzar en el cuadro. Pero fue el conjunto de barrio Yapeyú el que logró continuar en carrera al imponerse en la definición por penales por 6 a 5 en un cotejo que fue arbitrado por Iván Chazarreta. Para el conjunto dirigido por Mauricio Assat el gol lo marcó Elías Rubio, mientras que para Casa Turquesa, que tiene como DT a Cristian Molina lo hizo Bruno Montenegro.

Cabe destacar que, dentro de esta misma instancia de primera ronda, la Liga Santafesina informó que debieron ser postergados dos partidos que aguardan por su reprogramación: Belgrano de Coronda con Los Piratitas y San Cristóbal con Don Salvador.

Copa Concejo Newell's
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