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Real Madrid acelera para quedarse con Enzo Fernández

Desde España aseguran que el Merengue, por pedido expreso de Mourinho, prepara una oferta superior a los 100 millones de euros para contratar al mediocampista argentino

18 de junio 2026 · 09:36hs
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Real Madrid va a la carga por Enzo Fernández.

Real Madrid va a la carga por Enzo Fernández.

Real Madrid está dispuesto a romper el mercado. A las llegadas de Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y Berrando Silva se le podría sumar un bombazo: Enzo Fernández. José Mourinho puso como prioridad al mediocampista argentino y Florentino Pérez está dispuesto a ofrecerle más de 100 millones de euros a Chelsea.

Real Madrid tiene como prioridad sumar a Enzo Fernández

Según consignan medios europeos, el Merengue ya habría tenido contactos con el entorno del jugador y se habrían acercado a un acuerdo para un eventual contrato. El próximo paso sería entablar negociaciones abiertas con el club londinense, que si bien no quiere dejarlo ir, si Enzo insiste buscarán recuperar buena parte de la inversión de más de 120 millones de euros realizada a comienzos de 2023.

Mourinho lo puso al tope de la lista de refuerzos para su regreso con bombos y platillos a Real Madrid. El DT portugués considera que la presencia del jugador de la Selección Argentina sería esencial para el mediocampo que sueña en su vuelta al Santiago Bernabéu.

Enzo Fernández viene de debutar como titular en el triunfo de Argentina ante Argelia y volverá a estar entre los 11 este lunes frente a Austria. Considerado uno de los mejores del mundo en su puesto, hoy es uno de los capitanes de Chelsea, que lo castigó por mencionar a Madrid como una posible ciudad en la que le gustaría vivir.

El coqueteo entre el jugador de 25 años y Real Madrid ya lleva varios meses, pero por ahora no ha pasado formalmente de eso. Lo cierto es que para Enzo pasar al club más poderoso del mundo es una posibilidad muy seductora y seguramente cuando termine la Copa del Mundo pondrá el foco en su futuro. Actualmente tiene contrato vigente hasta 2032 y con un precio fijado por Chelsea de alrededor de 140 millones de euros.

Real Madrid Enzo Fernández Mourinho
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