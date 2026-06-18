Materiales y mano de obra impulsaron una nueva suba del costo de la construcción en Gran Santa Fe

El Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) informó que el costo de la construcción en Gran Santa Fe registró un aumento del 1,9% durante mayo. El valor del metro cuadrado alcanzó los $937.586, mientras que el indicador acumula una suba del 21,7% interanual y del 9,3% en lo que va de 2026

El costo de la construcción en Gran Santa Fe volvió a aumentar durante mayo de 2026 y mantiene una tendencia sostenida de crecimiento. De acuerdo con el informe elaborado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos ( IPEC ), el indicador registró una suba mensual del 1,9% respecto de abril .

Además, el incremento acumulado en los primeros cinco meses del año llegó al 9,3% , mientras que la variación interanual alcanzó el 21,7% , reflejando el encarecimiento que atraviesa el sector de la construcción en la capital provincial y su área metropolitana.

El metro cuadrado ya supera los $937 mil

Uno de los datos más significativos del relevamiento es el valor que alcanzó el metro cuadrado de construcción, que en mayo se ubicó en $937.586,41.

La evolución de los costos muestra un crecimiento sostenido durante el año. En enero de 2026 el valor era de $871.867, mientras que en abril había llegado a $919.835, hasta alcanzar el actual registro de mayo.

Materiales, mano de obra y gastos generales impulsaron la suba

El incremento mensual estuvo explicado por las variaciones en los tres grandes componentes que integran el índice:

Materiales: +2%

+2% Mano de obra: +1,8%

+1,8% Gastos generales: +2,2%

Según el informe, el capítulo Mano de obra incorporó el acuerdo salarial establecido por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que fijó un aumento del 1,8% para mayo, aplicado sobre los salarios básicos vigentes al 30 de abril.

Los materiales que más aumentaron en Gran Santa Fe

Entre los productos e insumos que registraron las mayores subas durante mayo se destacan:

Varios para instalación de gas: +7,2%

+7,2% Cañerías de PVC cloacal y pluvial: +6,3%

+6,3% Griferías: +4,1%

+4,1% Cañerías para agua fría y caliente: +3,5%

+3,5% Pisos y revestimientos: +3,3%

+3,3% Artefactos y accesorios sanitarios: +3,3%

+3,3% Amoblamientos: +2,9%

+2,9% Cableado eléctrico: +2,8%

+2,8% Zinguería: +2,6%

+2,6% Impermeabilizaciones: +2,6%

Las instalaciones eléctricas y sanitarias lideraron los aumentos por rubro

Al analizar los distintos componentes de una obra, algunos de los mayores incrementos mensuales se observaron en:

Instalaciones eléctricas: +3,4%

+3,4% Instalaciones sanitarias: +2,8%

+2,8% Equipamientos: +2,6%

+2,6% Zócalos: +2,5%

+2,5% Revestimientos: +2,4%

+2,4% Carpinterías: +2,2%

Además, el rubro Varios acumuló una suba interanual del 29,5%, convirtiéndose en uno de los sectores que más aumentó en los últimos doce meses.

Cómo se calcula el índice

El IPEC elabora este indicador tomando como referencia una vivienda unifamiliar tipo de 69,5 metros cuadrados, integrada por 65,64 metros cuadrados cubiertos y 3,86 metros cuadrados semicubiertos.

El relevamiento contempla la evolución de los precios de materiales, mano de obra y gastos generales asociados a una obra, desde los trabajos preliminares hasta las terminaciones finales.

El cálculo no incluye el valor del terreno, aunque sí incorpora el IVA, ya que considera la construcción realizada por un consumidor final.

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