La Perla ganó y continúa al frente del Apertura José Luis Burtovoy

En uno de los adelantos de la fecha 14 del Apertura de Primera A liguista, La Perla se impuso con autoridad a El Quillá en el Parque Belgrano y se mantiene como puntero

La Perla del Oeste pisó fuerte en el Parque del Sur y venció a El Quillá.

La Liga Santafesina de Fútbol puso en marcha la fecha 14 del Torneo Apertura Copa Sanatorio Garay de Primera División A José Luis Burtovoy. Fueron cuatro adelantos cargados de emociones, goles y resultados que no terminaron modificando nada en comparación a lo que sucedió el pasado fin de semana.

La Perla del Oeste ganó en el Parque Belgrano, y se mantiene como único puntero. Además se registró la goleada de Colón de San Justo sobre Ciclón Norte, la victoria de Sanjustino sobre Colón de Santa Fe y una nueva caída de Deportivo Santa Rosa, ahora frente a Ciclón Racing.

La programación anticipada responde a la participación de varios clubes en la tercera ronda de la Copa Santa Fe, competencia que volverá a tener como protagonista a instituciones de la Liga Santafesina durante el próximo fin de semana. Tal es el caso de Colón de San Justo, Sanjustino, Ciclón Racing y Náutico El Quillá.

El líder del torneo ganó en el Lago del Parque del Sur

En lo que fue el partido más destacado de los cuatro cotejos adelantados, junto al Lago del Parque del Sur, La Perla del Oeste se impuso por 3 a 0 a Náutico El Quillá bajo el arbitraje de Maximiliano Manduca de correcto desempeño. El conjunto de Recreo llegaba a este compromiso defendiendo el liderazgo del certamen y con la necesidad de recuperarse de la derrota que sufrió el pasado sábado ante Unión en Recreo Sur.

Náutico El Quillá cayó con claridad ante el puntero en el estadio Mono Roteta.

En un exigente compromiso, ante un muy duro rival, en lo que sin dudas es una muy buena campaña, los dirigidos por Andrés Formento no dejaron dudas y se mantienen en lo más alto de las posiciones. En el primer tiempo abrió la cuenta para el azulgrana el Cuqui Márquez a los 44 minutos, mientras que en el complemento, consiguió otro, que se suma al conseguido por Nahuel Mar para sellar la victoria y conservar la punta.

La próxima presentación del Tiburón lagunero será el próximo domingo a las 15.30 en el debut de la Copa Santa Fe en el cual deberá visitar a Atlético Tostado en la ciudad cabecera del departamento 9 de Julio, y por el certamen liguista será anfitrión de Las Flores, mientras que La Perla del Oeste recibirá a Juventud Unida de Candioti.

Los equipos de San Justo se mantienen como escoltas

Colón de San Justo hizo su trabajo y lo hizo de gran manera. El equipo de Mauricio Chiementín goleó por 6 a 0 a Ciclón Norte en el Mercedes Alesso de Bieler y continúa a dos puntos de La Perla del Oeste, que también sumó de a tres. Osvaldo Arroyo, Maximiliano Osurak en dos ocasiones, Matías Fantín y Joaquín Pérez en dos oportunidades fueron los autores de los goles de una noche redonda para el Rojo, que sigue firme en la pelea por el campeonato cuando restan apenas 7 fechas para el final del Apertura.

Contundencia, jerarquía y hambre de seguir peleando arriba marcan el presente del Conquistador. La próxima batalla será el próximo domingo a partir de las 15.30, cuando Colón de San Justo reciba a Ciclón Racing por la ida de la tercera etapa de la Copa Santa Fe.

El árbitro Maximiliano Manduca junto a los capitanes de La Peral y El Quillá en el Parque del Sur.

Sanjustino consiguió imponerse con autoridad. El Matador volvió a cantar victoria en la fría noche en el Coloso del oeste. Todo pasó muy rápido en el primer tiempo, con el gol de Mateo Lizondo se le soltó un patín al Sabalero que lo ganaba. Pero el Verde dio un salto mortal y con gol de Matute Benegas desde los doce pasos, igualó el partido para irse al descanso.

En el complemento a Nehemías González, se le hizo ya una costumbre cazar de cara al animal, ya que convirtió su 7mo gol en lo que va del Torneo. El domingo recibe en el Coloso a Brown de San Vicente por Copa Santa Fe, los dirigidos por Marcelo Molina dan lucha en todos los frentes, continúan de partido en partido, victoriosos, no abandonan la lucha que los tiene como protagonistas.

En el predio Nery Pumpido, Ciclón Racing derrotó a Deportivo Santa Rosa bajo el arbitraje de Ángel Cristoforato por 2 a 1. Los dos goles para el conjunto de barrio Guadalupe fueron concretados por Leonardo Iorlano, mientras que para La Casita lo hizo Nahir Cäceres. En los dirigidos por Osmar Martínez fueron amonestados Ulises Morante, Leandro Martínez, Esteban Carpio y Simón Alfaro, mientras que en la visita vieron la amarilla Lautaro Ibarra, Nahuel Molinari, Leonardo Iorlano y Juan Ruiz Díaz.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: La Perla 35, Sanjustino y Colón de San Justo 33; Sportivo Guadalupe y La Salle Jobson 24; Colón 23, Ciclón Racing 19, Unión 18, El Quillá y Juventud Unida 17, Ateneo Inmaculada 16; Ciclón Norte, Universidad del Litoral e Independiente 15; Cosmos, Nacional y Nobleza 14; Las Flores II 13; Gimnasia y Esgrima y Academia Cabrera 12, Newells 11 y Deportivo Santa Rosa 7.

Sanjustino se impuso al Sabalero y es uno de los escoltas del Polaca Burtovoy.

El próximo sábado 20 de junio se completará el resto de la programación con los siguientes cruces: Juventud Unida con Gimnasia y Esgrima, La Salle Jobson con Sportivo Guadalupe, Universidad con Ateneo Inmaculada, Las Flores II con Nobleza, Unión con Newell´s, Cosmos con Academia Cabrera y Nacional con Independiente.

Síntesis

El Quillá 0- La Perla del Oeste 3

El Quillá: Federico Appendino, Pablo Bernia, Lautaro Marchionati, Bautista Albornoz, Valentino Pieruccioni, Federico Macchi, Lucio López, Bautista Croci, Mauricio Paz, Leandro Puig y Facundo Losa. DT: Martín Mazzoni.

La Perla del Oeste: Abraham Reartes, Diego Mazzón, Arián García, Nahuel Mar, Julio Ocampo, Natanael Acosta, Ivo Quiróz, Mauro Romero, Fernando Márquez, Germán Mayenfisch y Nahuel Medina. DT: Andrés Formento.

Cambios: Ignacio Presser x Albornoz, Joaquín Felizia x López, Lucas López x Pieruccioni, Nicolás Cometto x Paz, Santiago Ingino x Croci (EQ); Alan Aranda x Maynfisch, Facundo Casas x Medina, Agustín Vega x Ocampo, Agustín Vega x Quiroz (LP).

Goles: Fernando Márquez x 2 y Nahuel Mar (La Perla).

Estadio: Eduardo Mono Roteta, El Quillá.

Árbitro: Maximiliano Manduca.