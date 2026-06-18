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Se presentó el Gigante del Norte, una historia en la ciudad de Santa Fe

En el predio Nery Pumpido de la Liga Santafesina, se presentó el Gigante del Norte, una obra literaria en que se reflejan los 40 años de historia del Club Nuevo Horizonte

Ovación

Por Ovación

18 de junio 2026 · 10:08hs
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En el predio liguista se presentó el libro el Gigante del Norte.

En el predio liguista se presentó el libro el Gigante del Norte.

En el salón de usos múltiples del hotel que la Liga Santafesina de Fútbol posee en el predio Nery Pumpido, se realizó la presentación oficial del libro el Gigante del Norte, una historia en la ciudad de Santa Fe. Se trata de una obra literaria en la cual se cuenta en un trabajo de 67 páginas los 40 años del club Nuevo Horizonte; desde sus comienzos allá en la zona de Don Bosco, pasando por los terrenos del viejo Liceo Militar hasta llegar a su actual ubicación.

Las personalidades que estuvieron en el evento

Los primeros pasos, decenas de jugadores, sus dirigentes fundadores, colaboradores, profes y entrenadores; los que llegaron luego con el tiempo; las alegrías y peripecias; sus sueños, sus logros y también sus llantos. La actualidad y sus nuevos desafíos.

Ante un gran marco de público y con la presencia de dirigentes de ayer y hoy, se llevó a cabo el acto protocolar con palabras de bienvenida del presidente de la Liga Santafesina, Leandro Birollo, y del vicepresidente, Herbert Bassitta. Posteriormente, el presidente de Nuevo Horizonte, Ariel Sosa Rey, tuvo palabras de agradecimiento y reflexión sobre la historia dirigencial del club.

Seguidamente, el periodista Eugenio Fernández, en representación del senador Julio Paco Garibaldi hizo entrega de la declaración de interés del evento por parte de la Cámara de Senadores de la provincia, oportunidad que también hizo mención de la importancia del funcionamiento de los clubes en la sociedad y el necesario apoyo que el estado debe brindar. Luego, el doctor Carlos Iparraguirre, fue invitado por el autor, José Luis Benítez, a expresar su mirada respecto del rol de los clubes ; del respaldo y el asesoramiento legal que siempre ofrece en beneficio de los asuntos administrativos.

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El autor José Luis Benítez en el lanzamiento de la obra que cuenta la historia del Club Nuevo Horizonte.

Casa Turquesa, y la historia plasmada en un libro

A su turno, José Luis Benítez, autor del libro, el Gigante del Norte, desarrolló de manera casi coloquial su experiencia en este trabajo que llevó prácticamente un año entre entrevistas e investigación; tarea que se pudo realizar gracias a todo un equipo de trabajo. La conducción del evento, impecable, estuvo a cargo del gran periodista de nuestra capital, Carlos Robleddo. "A todos los que de una u otra manera acompañaron, desde la comisión del club les decimos muchísimas gracias" explicó Benítez.

Esta obra es producto de una realización de Sol Naciente Contenidos; el equipo de prensa del club, que tras una investigación minuciosa buscó obtener la mayor cantidad de información fidedigna posible para volcarla en un libro que sea de utilidad como documento histórico de la institución y también como referencia de todo lo que el club pudo conseguir, conservar y cuidar a lo largo de cuatro difíciles décadas y lo mucho que tiene por desarrollar y progresar en lo que viene de aquí para adelante.

Esta obra cuenta con el acompañamiento del senador Provincial Julio Paco Garibaldi para su impresión; de la Liga Santafesina de Fútbol que facilitó su magnífico espacio para la presentación de la misma. El autor responsable del libro, José Luis Benitez, también compartió su experiencia en cuanto a la redacción con todo el público asistente que le realizó algunas preguntas respecto del contenido de la obra.

historia Nuevo Horizonte Norte
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