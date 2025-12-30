Uno Santa Fe | Ovación | Arsenal

Arsenal cortó la racha de Aston Villa, lo goleó y cerró el año en lo más alto

Arsenal superó 4-1 a Aston Villa y le cortó una racha de 11 triunfos consecutivos. El equipo dirigido por Mikel Arteta finaliza el año siendo líder de la Premier League

30 de diciembre 2025 · 20:53hs
Arsenal goleó a Aston Villa y es líder en la Premier League.

Con un contundente 4-1 ante Aston Villa, el Arsenal de Mikel Arteta demostró que quiere ir por todo, se mantuvo en la cima de la Premier League y le sacó cinco puntos a su escolta, Manchester City, que igual tiene un partido menos. Como si esto fuera poco, los Gunners cortaron la racha de 11 victorias consecutivas del equipo de Unai Emery, que así se quedó sin posibilidades de superar el récord histórico de la institución.

Goleada de Arsenal y final de la racha para Aston Villa

Después de un primer tiempo sin demasiadas emociones pero con mucha fricción, el equipo de Arteta salió con todo al complemento y, así, encaminó la victoria. Primero, de la mano de Gabriel Magalhaes, quien venció en el aire a Dibu Martínez para macar el primer tanto de la jornada. Allí, el arquero argentino tuvo cierta responsabilidad al perder la disputa en el área chica, a pesar de sus reclamos posteriores de infracción. Después, el belga Leandro Trossard aumentó la ventaja, mientras que Martín Zubimendi se sumó con el tercer tanto del partido y Gabriel Jesús cerró la goleada. Para los Villanos, el autor del descuento fue Ollie Watkins.

De esta manera, el equipo del arquero argentino sufrió un duro golpe que le impidió trepar en la tabla de posiciones de la Premier League, además de haber sufrido el fin de su racha de 11 victorias consecutivas. En tanto, los Gunners le sacaron cinco puntos al equipo de Pep Guardiola y se posicionan más candidatos que nunca en el torneo británico.

