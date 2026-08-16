Arsenal goleó 3-0 a Manchester City y se consagró campeón de la Community Shield. Los Gunners comenzaron arriba desde el vestuario, gracias al gol de Riccardo Calafiori antes del minuto de juego, y antes del cierre de la primera parte Kai Havertz amplió el marcador. En el comienzo del complemento, Martin Odegaard, sentenció el resultado final.
Arsenal goleó a Manchester City y es el campeón de la Community Shield
Los Gunners se impusieron 3-0 en el debut de Enzo Maresca como entrenador Citizen y se consagraron campeones de la Supercopa de Inglaterra
16 de agosto 2026 · 13:33hs
Debut con derrota para Enzo Maresca
El partido tuvo el debut de Enzo Maresca como entrenador de Manchester City, que nada pudo hacer contra los actuales campeones de la Premier League, que levantaron el escudo por 18° vez en su historia.