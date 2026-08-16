Arsenal goleó a Manchester City y es el campeón de la Community Shield

Los Gunners se impusieron 3-0 en el debut de Enzo Maresca como entrenador Citizen y se consagraron campeones de la Supercopa de Inglaterra

Arsenal goleó 3-0 a Manchester City y se consagró campeón de la Community Shield. Los Gunners comenzaron arriba desde el vestuario, gracias al gol de Riccardo Calafiori antes del minuto de juego, y antes del cierre de la primera parte Kai Havertz amplió el marcador. En el comienzo del complemento, Martin Odegaard, sentenció el resultado final.