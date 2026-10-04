Messi ya está en Ezeiza: prepara su última función con la Selección Argentina

Lionel Messi arribó al predio de la AFA después de pasar dos días en Rosario y ya está junto al plantel argentino. El capitán se prepara para jugar este martes ante Benín, en el Monumental, en su despedida de la Selección.

La cuenta regresiva llegó a su tramo final. Lionel Messi ya se encuentra en el predio de Ezeiza junto al plantel de la Selección Argentina, después de haber permanecido durante dos días en Rosario.

La AFA publicó una imagen de su llegada que rápidamente se viralizó y que marca el inicio de la preparación para una jornada que será histórica: Messi volverá a vestir la camiseta argentina este martes , en el encuentro frente a Benín.

El rosarino no tuvo minutos en los partidos ante Bolivia y Burkina Faso. La planificación del cuerpo técnico de Lionel Scaloni apuntó desde el comienzo a reservarlo para el compromiso del martes, que será su última presentación con la Albiceleste.

Una camiseta a la altura de la despedida

El partido ante Benín comenzará este martes 6 de octubre a las 20 en el estadio Monumental y tendrá un detalle especial para el capitán. Messi utilizará una camiseta diseñada especialmente para la ocasión y que posteriormente quedará como recuerdo en su museo personal.

La casaca contará con dos franjas verticales celestes y una blanca en el centro, además del sol de la bandera argentina en el pecho. El apellido y los números estarán confeccionados en color dorado.

Messi y Scaloni, ante los medios

El seleccionado argentino retomó los entrenamientos este domingo desde las 18.30 en Ezeiza y tendrá este lunes su última práctica antes del encuentro frente a Benín.

Además del trabajo futbolístico, se espera que Messi y Lionel Scaloni brinden declaraciones en la previa del partido, en una jornada cargada de simbolismo por el cierre de la etapa del capitán con la camiseta que defendió durante más de una década y media.