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Santa Fe sigue arriba y el Nuevo Horizonte y Defensores de Alto Verde no le pierden pisada

El campeón Santa Fe derrotó 1-0 a Banco Provincial y continúa como líder de la Zona Campeonato del Clausura 2026 de Primera B.

Ovación

Por Ovación

4 de octubre 2026 · 13:38hs
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Santa Fe sigue arriba y el Nuevo Horizonte y Defensores de Alto Verde no le pierden pisada

A pesar de las inclemencias del tiempo, este sábado pudo disputarse gran parte de la séptima fecha del Torneo Clausura 2026 de Primera B de la Liga Santafesina. En la Zona Campeonato, Santa Fe volvió a demostrar su condición de campeón y consiguió un triunfo clave para mantenerse en lo más alto.

En el predio Nery Pumpido, Santa Fe venció 1-0 a Banco Provincial con gol de Nicolás Retamoso. Con esta victoria, el conjunto campeón sostuvo su liderazgo y continúa marcando el ritmo de la competencia.

Nuevo Horizonte y Defensores de Alto Verde siguen a dos puntos

Los principales perseguidores también hicieron los deberes. Defensores de Alto Verde derrotó 2-1 a Pucará, con tantos de Mirco Ramírez y Lucas Martínez. Dylan Olivarez había marcado el descuento para el conjunto visitante.

Por su parte, Nuevo Horizonte superó 1-0 a El Cadi, gracias al gol convertido por Brian Pereyra. De esta manera, ambos equipos continúan a solamente dos puntos del líder Santa Fe, manteniendo abierta la pelea por los primeros lugares.

En otro encuentro de la jornada, Belgrano derrotó 1-0 a San Cristóbal, con gol de Damián González.

Deportivo Agua ganó en el Repechaje

En la Zona Repechaje, Deportivo Agua había abierto la fecha el viernes con una contundente victoria por 2-0 ante Don Salvador. Ignacio Jeandreren y Leonardo Galarza marcaron los goles.

Este sábado, Los Juveniles venció 2-0 a Atlético Arroyo Leyes, con un doblete de Juan Montenegro.

Además, Loyola derrotó 1-0 a Defensores de Peñaloza, gracias al tanto de Jonatan Teves, mientras que Vecinal Gálvez se impuso 2-1 ante CCyD El Pozo. Astor Rozycki marcó para El Pozo, mientras que Maximiliano Franco y José Sandoval anotaron para el ganador.

La séptima fecha no pudo completarse debido al estado de los campos de juego. Quedaron postergados los partidos Floresta-Los Piratitas y Atenas-Los Canarios, que deberán ser reprogramados.

Con buena parte de la jornada disputada, Santa Fe continúa arriba en la Zona Campeonato, aunque Nuevo Horizonte y Defensores de Alto Verde siguen muy cerca y prometen darle pelea hasta el final.

Santa Fe Nuevo Horizonte Banco
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