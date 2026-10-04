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Belgrano golpeó sobre el final, ganó el clásico ante Talleres y se subió a la cima

Belgrano venció 1-0 a Talleres en el Mario Alberto Kempes por la fecha 11 del Clausura. Ramiro Hernándes marcó a los 40 minutos del segundo tiempo.

Ovación

Por Ovación

4 de octubre 2026 · 19:51hs
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Belgrano golpeó sobre el final, ganó el clásico ante Talleres y se subió a la cima

La Voz

Belgrano volvió a festejar en el clásico cordobés y se quedó con una victoria que vale mucho más que tres puntos. En el estadio Mario Alberto Kempes, el Pirata derrotó 1-0 a Talleres con un gol agónico de Ramiro Hernándes y prolongó su buen presente en el Torneo Clausura 2026.

El encuentro, correspondiente a la undécima fecha, tuvo momentos favorables para ambos equipos, aunque el desenlace terminó siendo un golpe durísimo para la T. Cuando parecía que podía encontrar el camino hacia la victoria, el conjunto de Ricardo Zielinski aprovechó su oportunidad y silenció a la parcialidad albiazul.

Ramiro Hernándes, a los 40 minutos del segundo tiempo, apareció para definir el clásico y desatar la celebración de Belgrano, que volvió a imponerse en el Kempes frente a su eterno rival, tal como había sucedido en los octavos de final del Torneo Apertura, competencia que posteriormente conquistó.

Un tiempo para cada uno y un desenlace inesperado

El desarrollo tuvo dos etapas diferentes. Durante el primer tiempo, Belgrano consiguió manejar mejor la pelota y controlar los tiempos del partido, mientras que Talleres encontró sus mejores respuestas después del descanso.

En el complemento, el equipo de Omar De Felippe tomó la iniciativa y generó las situaciones más claras para abrir el marcador. Sin embargo, se encontró con la resistencia de Manuel Vicentini y con los postes, que le negaron el festejo en momentos determinantes.

Cuando la T parecía estar más cerca del gol, llegó el golpe del Pirata. Hernándes aprovechó su oportunidad y convirtió el tanto que definió una nueva edición del clásico cordobés.

La eficacia terminó marcando la diferencia en un partido parejo, disputado y con emociones hasta el final. Talleres hizo méritos para convertir, pero Belgrano encontró la contundencia que necesitaba para llevarse una victoria inolvidable.

Belgrano es líder y Talleres quedó último

El triunfo tuvo un impacto directo en las posiciones del campeonato. Belgrano llegó a los 19 puntos y quedó en lo más alto de la Zona B, favorecido por una mejor diferencia de gol que Huracán.

Para el equipo de Zielinski, la victoria representa un impulso importante en la pelea por la clasificación y ratifica su capacidad para responder en partidos de máxima exigencia.

La realidad de Talleres es muy diferente. El conjunto de De Felippe quedó último en la Zona A, con apenas ocho unidades, y se encuentra a nueve puntos de los puestos de clasificación a los playoffs.

La derrota en el clásico profundiza las dificultades de la T, que deberá reaccionar rápidamente si pretende recuperar terreno en el Clausura.

En Córdoba, la alegría volvió a ser celeste. Belgrano ganó cuando el clásico se apagaba, festejó ante su eterno rival y se subió a la cima de su zona. Talleres, en cambio, se quedó sin premio pese a sus oportunidades y se marchó del Kempes con una derrota que duele por el rival, por la forma y por sus consecuencias en la tabla.

Belgrano Talleres Clásico

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