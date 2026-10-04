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Godoy Cruz ganó un partido épico ante Los Andes y volvió a distanciarse de Colón

Godoy Cruz venció 2-1 a Los Andes en el Feliciano Gambarte. Perdía hasta los últimos minutos, pero Axel Rodríguez y Martín Pino desataron la fiesta mendocina.

Ovación

Por Ovación

4 de octubre 2026 · 20:28hs
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Godoy Cruz ganó un partido épico ante Los Andes y volvió a distanciarse de Colón

Prensa Godoy Cruz

Cuando parecía que Godoy Cruz iba a dejar puntos importantes en el camino, reaccionó sobre el cierre y consiguió una victoria de enorme valor en su lucha por los primeros puestos de la Zona A. El equipo mendocino derrotó 2-1 a Los Andes en un partido cargado de tensión y festejó ante su gente después de una remontada que se concretó en los últimos minutos.

El Tomba había sido protagonista durante buena parte del encuentro, pero se encontró en desventaja a los seis minutos del segundo tiempo, cuando Mario Galeano, surgido futbolísticamente en el club mendocino, aprovechó una oportunidad para adelantar al Milrayitas. Pese al gol, el conjunto visitante resistió durante gran parte del complemento y complicó las aspiraciones del local.

Dos goles en el cierre para desatar la fiesta

Godoy Cruz insistió hasta el final y encontró su premio cuando el partido entraba en su tramo decisivo. Axel Rodríguez apareció para establecer el empate, luego de una pelota que quedó dando vueltas dentro del área rival y terminó superando al arquero López.

Pero el Expreso no se conformó con la igualdad. A los 46 minutos, Martín Pino marcó el 2-1 definitivo y desató la celebración en el estadio Feliciano Gambarte. El equipo de Pablo De Muner transformó una tarde que parecía terminar en frustración en un triunfo fundamental para sus aspiraciones.

La victoria extendió a seis partidos la racha sin derrotas de Godoy Cruz, que venía de empatar ante Racing de Córdoba y volvió a sumar de a tres en un momento determinante del campeonato.

Colón vuelve a mirar de lejos al Tomba

El resultado tuvo un impacto directo en la pelea por los puestos de arriba. Godoy Cruz volvió a sacarle cuatro puntos de ventaja a Colón, que quedó relegado en la disputa por los primeros lugares de la Zona A. Además, el conjunto mendocino quedó a cinco unidades del líder Ferro Carril Oeste, por lo que mantiene la ilusión de pelear por la cima en las fechas finales.

El próximo compromiso del Tomba será ante All Boys, como visitante, el 12 de octubre. Después de una victoria agónica que puede marcar un punto de inflexión, Godoy Cruz buscará sostener su buen momento y continuar firme en la lucha por el objetivo de llegar a lo más alto de la tabla.

Godoy Cruz Colón Los Andes
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