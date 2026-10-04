La UNL se mantiene entre las 100 mejores universidades de América Latina

La Universidad Nacional del Litoral retrocedió 13 posiciones en la nueva clasificación QS, que evaluó a 517 instituciones de 27 países. El sistema universitario argentino tuvo un balance negativo.

UNL retrocedió. La Universidad Nacional del Litoral se ubica en el puesto 100 de América Latina según el ranking QS.

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) retrocedió 13 posiciones en la nueva edición del ranking QS de universidades de América Latina y el Caribe y quedó ubicada en el puesto 100 de la región . La institución santafesina había alcanzado el lugar 87 en la clasificación anterior.

El resultado forma parte de un escenario de retroceso para buena parte del sistema universitario argentino. La nueva edición del QS World University Rankings: Latin America and the Caribbean , elaborada por la consultora británica Quacquarelli Symonds, incluyó a 517 universidades de 27 países .

En el caso argentino fueron evaluadas 46 instituciones. Entre las universidades que ya figuraban en la clasificación anterior, 17 descendieron posiciones, ocho mejoraron y 20 mantuvieron su ubicación.

Cómo quedó la UNL en el ranking regional

Con el descenso registrado en esta edición, la UNL se ubicó en el puesto 100 de América Latina y el Caribe. La Universidad Nacional de Rosario (UNR), por su parte, también retrocedió y pasó del puesto 62 al 72.

El comportamiento de las universidades públicas argentinas fue dispar. La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) avanzó del puesto 33 al 30 y quedó entre las 30 instituciones mejor posicionadas de la región. La Universidad Nacional de San Martín (Unsam) también mejoró: pasó del lugar 102 al 94, alcanzando su mejor ubicación histórica en esta clasificación.

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La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a ocupar el décimo lugar y continúa como la institución argentina mejor posicionada. La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) mantuvo el puesto 21, mientras que la Universidad Austral quedó en el lugar 25.

Qué factores analiza QS

El ranking QS no se construye únicamente a partir del desempeño académico de los estudiantes. La clasificación toma en cuenta ocho indicadores vinculados con distintos aspectos de la actividad universitaria.

Entre ellos se encuentran la reputación académica, la reputación entre empleadores, la relación entre docentes y estudiantes, las citas por artículo científico, las publicaciones por profesor, la proporción de docentes con doctorado, el impacto en la web y las redes internacionales de investigación.

Uno de los puntos que presenta mayores dificultades para las universidades argentinas es el relacionado con la investigación científica. Ninguna institución del país ingresó entre las 50 primeras de América Latina en cantidad de citas por artículo y tampoco hubo universidades argentinas entre las 90 primeras en publicaciones por profesor.

En ambos indicadores, el promedio registrado por Argentina quedó por debajo del promedio regional.

El financiamiento, uno de los factores señalados

El informe de QS también vinculó el desempeño de las universidades argentinas con las restricciones financieras que atraviesan las instituciones públicas y con sus posibles efectos sobre los salarios, la investigación y la capacidad de retener investigadores.

Según el análisis de la consultora, las universidades argentinas mantienen una buena reputación académica, aunque enfrentan dificultades crecientes para sostener esa fortaleza en otros indicadores.

Ben Sowter, vicepresidente sénior de QS, señaló que la capacidad de mantener la investigación, fortalecer la colaboración internacional y retener talento será determinante para que las universidades puedan preservar sus posiciones en las próximas ediciones.

El resultado de la UNL se inscribe así en un escenario más amplio para la educación superior argentina. Mientras algunas instituciones lograron mejorar o sostener sus posiciones, otras registraron descensos en una clasificación que combina indicadores académicos, científicos, laborales e internacionales.