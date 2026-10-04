Bolsonaro toma ventaja sobre Lula y se encamina a un balotaje

Con el 90,56% de las urnas escrutadas, Flávio Bolsonaro obtiene el 48,02% de los votos frente al 44% de Lula da Silva. La definición presidencial se resolvería en segunda vuelta.

Brasil vivió este domingo una primera vuelta electoral marcada por la polarización y una ajustada disputa entre el senador derechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva , quien busca acceder a un cuarto mandato no consecutivo.

Con el 90,56% de las secciones electorales escrutadas , Bolsonaro se ubicaba en el primer lugar con 51,6 millones de votos, equivalentes al 48,02% , mientras que Lula reunía 47,4 millones de sufragios y alcanzaba el 44% . La participación electoral rondaba el 79%.

La diferencia entre ambos candidatos se redujo a medida que avanzó el escrutinio. En los primeros resultados, Bolsonaro había logrado una ventaja mayor, pero Lula consiguió recortar progresivamente la brecha y acercarse al candidato opositor.

Para evitar una segunda vuelta, un candidato debe superar el 50% de los votos válidos. De mantenerse las cifras actuales, ninguno alcanzaría ese porcentaje y ambos deberán volver a enfrentarse en un balotaje previsto para el domingo 25 de octubre.

El resto de los candidatos quedó muy lejos de los dos principales contendientes. El tercero en la elección se encontraba por debajo del 3%, mientras que el conjunto de las demás candidaturas no alcanzaba el 8% de los votos.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) continúa incorporando los resultados de las urnas electrónicas de todo el país de manera progresiva.

Bolsonaro pidió un cambio y Lula se mostró confiado

Antes de conocerse los resultados definitivos, Flávio Bolsonaro llamó a los brasileños a votar por un cambio y sostuvo que “Brasil no aguanta más”.

Lula, en tanto, emitió su voto en una escuela de São Bernardo do Campo, en el cordón industrial de São Paulo, una región vinculada a sus primeros años de actividad política.

“Ya veremos qué tipo de Brasil escogió el pueblo. Estoy con mucha confianza”, había expresado el presidente durante la jornada electoral.

Además de elegir presidente, los casi 159 millones de electores habilitados votaron gobernadores, dos senadores por cada estado, los 513 diputados federales y los representantes de las asambleas legislativas estatales.

El Partido Liberal de Bolsonaro avanza en el Senado

El Partido Liberal (PL), fuerza política de Flávio Bolsonaro, también lograba un resultado favorable en la renovación del Congreso.

Con 25 de las 54 bancas del Senado ya definidas, el PL se quedaba provisoriamente con 16 escaños, mientras que el Partido de los Trabajadores (PT), de Lula, no había conseguido ninguna de esas bancas hasta el momento.

En la Cámara de Diputados se renovaron las 513 bancas, mientras que en el Senado están en juego 54 de los 81 escaños, equivalentes a dos tercios de la cámara alta.

Brasil vuelve a encaminarse hacia una segunda vuelta

Desde 1994, ningún presidente brasileño consiguió ser elegido en primera vuelta. El último en lograrlo fue Fernando Henrique Cardoso, quien obtuvo el 54,3% de los votos frente al 27% conseguido entonces por Lula.

Desde entonces, las siete elecciones presidenciales celebradas terminaron requiriendo una segunda vuelta cuando ningún candidato alcanzó la mayoría necesaria.

El escenario actual vuelve a repetir esa tendencia: Bolsonaro y Lula concentran la disputa y, salvo un cambio significativo en el escrutinio, deberán enfrentarse nuevamente para definir quién gobernará Brasil.

Lula se impone entre los brasileños que votaron en el exterior

En el voto exterior, los resultados mostraban una tendencia diferente. Con el 62,92% de las urnas escrutadas, Lula se imponía en 59 países, mientras que Bolsonaro lideraba en 28.

Casi un millón de brasileños estaban habilitados para votar en 186 ciudades de 134 países, con una fuerte concentración de electores en Estados Unidos, Portugal y Japón.

La participación de los brasileños residentes en el exterior era del 40,10%, mientras que la abstención alcanzaba el 59,90%.

El escrutinio oficial continúa a través del sistema de resultados del Tribunal Superior Electoral, que actualiza los datos a medida que recibe y procesa los Boletines de Urna de todo el país.