Federico Villagra se quedó con el Rally de Entre Ríos

Luego de un intenso mano a mano durante toda la carrera con Miguel Baldoni, el piloto cordobés Federico Villagra se adjudicó el Rally de Entre Ríos.

Intenso fin de semana tuvo el campeonato argentino de rally en su séptima presentación de la temporada, competencia que se disputó en la provincia de Entre Ríos y que tuvo como epicentro a las localidades de Diamante y Valle María. El gran ganador fue Federico Villagra.

En una prueba que fue completamente atípica, que por motivos climáticos tuvo una primera etapa que se disputó en su mayoría el día viernes a lo que se le sumó un súper especial el día sábado, ayer domingo el evento cobró normalidad.

Pues la segunda etapa se llevó a cabo de manera íntegra el día domingo, ahí sí tal y como estaba previsto inicialmente, con los 5 tramos que completaban la carrera que se disputaron sin cambio alguno. Solo hubo un retraso en el inicio de la mañana dominical, debido a la presencia de una densa neblina que impedía salir a las tripulaciones a los caminos con la debida seguridad. A pesar de esa situación, la jornada transcurrió con total normalidad.

Así las cosas, el día final de la cita entrerriana daba comienzo con la lucha por la victoria entre Miguel Baldoni y Federico Villagra, ambos con sendos Skoda Fabia Rally2. Entre ellos, y luego de dos jornadas de una cerrada batalla, todo iniciaba con Baldoni 2,1 segundos por encima de Villagra.

El puntano sobre el cordobés. El líder daba el primer golpe del día venciendo en el tramo apertura de la mañana y ampliando la diferencia a más de 10 segundos. Sin embargo, a partir de allí se puso en marcha la remontada del “Coyote” que culminó con triunfo final. Villagra ganó las siguientes tres especiales, subió a la punta y nunca más la soltó. A su vez, la fortuna también jugó en su favor ya que en el Power Stage (prime que da puntos adicionales a los 5 primeros), Baldoni penó con el inesperado inconveniente de la apertura de su capot mientras marchaba a más de 180 km/h y, a pesar de intentar seguir, se tuvo que detener junto a su navegante, Gustavo Franchello, a cerrarlo y asegurarlo. Para ese entonces, el destino ya estaba escrito, la carrera ya estaba perdida.

El gran triunfo de Federico Villagra en el Rally de Entre Ríos

De esta manera, el múltiple campeón cordobés, Federico Villagra, se hizo de un nuevo triunfo en la presente temporada de Rally Argentino y encamina notablemente el rumbo hacia una histórica nueva corona, cetro que no consigue desde ya unas cuantas temporadas.

“Fue una carrera que estuvo muy buena. Hemos tenido una carrera a la décima con Miguel (Baldoni), iba un rato para él, un rato para mí. En la segunda vuelta me jugué, cambié totalmente la puesta a punto del auto y aposté a tratar de hacer un buen ritmo y anduvo muy bien. El auto reaccionó como esperaba que funcione y no cometimos errores”, expresó el ganador Villagra.

Miguel Baldoni concluyó en la segunda colocación, finalmente a 41 segundos y tercero quedó Rodrigo Di Salvo (Skoda)

La próxima fecha el Rally Argentino vuelve a la montaña con la fecha en Traslasierra – Villa Dolores y Mina Clavero, en las sierras de Córdoba, del 6 al 8 de noviembre.