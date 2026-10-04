Huracán sufrió hasta el final, venció a Aldosivi y se subió a la cima de la Zona B

Huracán se impuso 1-0 ante Aldosivi en Parque Patricios por la fecha 11 del Clausura, con un gol de Leandro Lescano a los 36' del primer tiempo.

Huracán consiguió un triunfo fundamental para sus aspiraciones en el Torneo Clausura. En el estadio Tomás Adolfo Ducó, el Globo derrotó 1-0 a Aldosivi y alcanzó los 19 puntos, una cosecha que le permitió ubicarse transitoriamente en lo más alto de la Zona B.

El único gol de la tarde llegó a los 36 minutos de la primera etapa, cuando Leandro Lescano definió con un derechazo cruzado para romper el cero y desatar el festejo de los hinchas locales. A partir de esa ventaja, el conjunto de Parque Patricios encontró espacios para ampliar la diferencia, aunque la falta de eficacia terminó convirtiendo el cierre en un sufrimiento innecesario.

Huracán generó situaciones, pero no pudo liquidarlo

El segundo tiempo tuvo numerosas ocasiones de peligro. Huracán salió decidido a ampliar la ventaja y estuvo cerca de conseguirlo con dos remates consecutivos que terminaron en los postes. El local acumuló oportunidades, pero no logró transformar su superioridad en una diferencia más amplia.

Aldosivi, por su parte, se mantuvo en partido y buscó aprovechar cada posibilidad para llegar al empate. Incluso después de la expulsión de Pombo, a los 74 minutos, el conjunto marplatense no renunció a sus intentos y consiguió inquietar a la defensa del Globo.

Con el correr de los minutos, el equipo de Diego Martínez retrocedió y terminó defendiendo cerca de su área, mientras el Tiburón se ilusionaba con rescatar un punto en Parque Patricios.

GRAN DEFINICIÓN DE LESCANO PARA EL 1-0El defensor de Huracán y un muy buen remate de derecha para abrir el marcador ante Aldosivi.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports https://t.co/GIIpw00zKW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 4, 2026

La ocasión más clara para la igualdad llegó en tiempo de descuento. Nicolás Gaitán tuvo el empate en sus pies, pero falló una oportunidad inmejorable frente al arco y su remate se fue desviado. Fue la última gran posibilidad de Aldosivi, que dejó escapar una chance decisiva.

El Globo mira a todos desde arriba y Aldosivi sigue complicado

Con esta victoria, Huracán alcanzó los 19 puntos y quedó como líder provisional de la Zona B, a la espera de los resultados de sus competidores directos. El triunfo le permite sostenerse en la pelea por los primeros lugares y alimentar sus aspiraciones de cara a la recta decisiva del campeonato.

Aldosivi, en cambio, atraviesa un presente preocupante. El conjunto marplatense continúa relegado en la tabla, con apenas ocho puntos sobre 33 posibles, y necesita sumar con urgencia para salir de una situación cada vez más comprometida.

Huracán cumplió con el objetivo de ganar en casa, aunque terminó sufriendo más de la cuenta. El Globo tuvo oportunidades para resolver el encuentro con tranquilidad, pero la falta de contundencia le dio vida a un rival que estuvo cerca de llevarse un empate agónico.

Tres puntos para seguir arriba y una advertencia para lo que viene: Huracán ganó, pero deberá mejorar la definición y la gestión de las ventajas si pretende sostenerse en la pelea por el Clausura.