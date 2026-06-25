El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tendrá este fin de semana un nuevo desafío en la Fórmula 1, cuando dispute el Gran Premio de Austria.
Así es una vuelta en el GP de Austria, donde Colapinto tendrá su próximo desafío
El argentino viene de sumar un punto en el Gran Premio de Barcelona y se prepara para un nuevo desafío en Austria.
25 de junio 2026 · 14:05hs
Este Gran Premio se lleva a cabo en Red Bull Ring, que tiene una extensión de 4,326 kilómetros y 10 curvas.
El único antecedente de Colapinto en el GP de Austria data del 2025, cuando finalizó en el decimoquinto puesto.