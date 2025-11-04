El Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil se llevará a cabo este fin de semana y será clave en la lucha por el título, que por ahora tiene como líder al británico Lando Norris (McLaren). Además, contará con la participación del argentino Franco Colapinto (Alpine).
Así es una vuelta en el GP de Brasil, que será clave en la lucha por el título de Fórmula 1
Este fin de semana habrá acción en la categoría reina del automovilismo.
Por Ovación
4 de noviembre 2025 · 15:40hs
El GP de Brasil se corre en el Autódromo José Carlos Pace, más conocido como Interlagos, que cuenta con 15 curvas y una extensión de 4,309 kilómetros.