Uno Santa Fe | Ovación | Brasil

Así es una vuelta en el GP de Brasil, que será clave en la lucha por el título de Fórmula 1

Este fin de semana habrá acción en la categoría reina del automovilismo.

Ovación

Por Ovación

4 de noviembre 2025 · 15:40hs
Así es una vuelta en el GP de Brasil, que será clave en la lucha por el título de Fórmula 1

El Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil se llevará a cabo este fin de semana y será clave en la lucha por el título, que por ahora tiene como líder al británico Lando Norris (McLaren). Además, contará con la participación del argentino Franco Colapinto (Alpine).

El GP de Brasil se corre en el Autódromo José Carlos Pace, más conocido como Interlagos, que cuenta con 15 curvas y una extensión de 4,309 kilómetros.

Así es una vuelta en el GP de Brasil

Embed
Brasil Fórmula 1 Franco Colapinto
Noticias relacionadas
zaniratto le gano la pulseada a gallardo y se quedo con el premio al mejor dt de la fecha

Zaniratto le ganó la pulseada a Gallardo y se quedó con el premio al Mejor DT de la Fecha

todo lo que hay que saber de las semifinales del reducido de la primera nacional

Todo lo que hay que saber de las semifinales del Reducido de la Primera Nacional

atp de atenas: etcheverry batallo y se llevo un valioso triunfo ante mcdonald

ATP de Atenas: Etcheverry batalló y se llevó un valioso triunfo ante McDonald

repechaje prefederal y a2: toda la grilla de cotejos para la semana

Repechaje Prefederal y A2: toda la grilla de cotejos para la semana

Lo último

El gobierno confirmó un aumento del 60% para el personal del Hospital Garrahan

El gobierno confirmó un aumento del 60% para el personal del Hospital Garrahan

La economía de Santa Fe atraviesa seis meses consecutivos de contracción: las industrias que resisten con leves mejoras

La economía de Santa Fe atraviesa seis meses consecutivos de contracción: las industrias que resisten con leves mejoras

Zaniratto le ganó la pulseada a Gallardo y se quedó con el premio al Mejor DT de la Fecha

Zaniratto le ganó la pulseada a Gallardo y se quedó con el premio al Mejor DT de la Fecha

Último Momento
El gobierno confirmó un aumento del 60% para el personal del Hospital Garrahan

El gobierno confirmó un aumento del 60% para el personal del Hospital Garrahan

La economía de Santa Fe atraviesa seis meses consecutivos de contracción: las industrias que resisten con leves mejoras

La economía de Santa Fe atraviesa seis meses consecutivos de contracción: las industrias que resisten con leves mejoras

Zaniratto le ganó la pulseada a Gallardo y se quedó con el premio al Mejor DT de la Fecha

Zaniratto le ganó la pulseada a Gallardo y se quedó con el premio al Mejor DT de la Fecha

Así es una vuelta en el GP de Brasil, que será clave en la lucha por el título de Fórmula 1

Así es una vuelta en el GP de Brasil, que será clave en la lucha por el título de Fórmula 1

Todo lo que hay que saber de las semifinales del Reducido de la Primera Nacional

Todo lo que hay que saber de las semifinales del Reducido de la Primera Nacional

Ovación
Un alivio: Colón, con una inhibición menos en el reporte de la FIFA

Un alivio: Colón, con una inhibición menos en el reporte de la FIFA

¿Unión avanza para quedarse con Matías Tagliamonte?

¿Unión avanza para quedarse con Matías Tagliamonte?

Así es una vuelta en el GP de Brasil, que será clave en la lucha por el título de Fórmula 1

Así es una vuelta en el GP de Brasil, que será clave en la lucha por el título de Fórmula 1

Jerónimo Domina y una posible reunión con el presidente de Unión Luis Spahn

Jerónimo Domina y una posible reunión con el presidente de Unión Luis Spahn

Se confirmó la fecha para la edición 2026 de la Maratón Santa Fe-Coronda

Se confirmó la fecha para la edición 2026 de la Maratón Santa Fe-Coronda

Policiales
Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Gendarmería Argentina desbarató una organización narcocriminal que operaba entre Rosario y el Alto Valle de Río Negro

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos