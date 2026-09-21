Uno Santa Fe | Ovación | Chiaraviglio

Chiaraviglio: "Estamos felices por la linda respuesta de la gente en los Suramericanos"

Previo al inicio del atletismo en los Juegos Suramericanos, el exgarrochista, Germán Chiaraviglio, palpitó las cuatro jornadas programadas en el CARD

21 de septiembre 2026 · 15:28hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Chiaraviglio: Estamos felices por la linda respuesta de la gente en los Suramericanos

Una de las disciplinas más esperadas de los XIII Juegos Suramericanos se llevará adelante desde este martes 22 y hasta el viernes 25 de septiembre: el atletismo. Durante cuatro jornadas Santa Fe 2026 reunirá a atletas de todo el continente en pruebas de velocidad, medio fondo, fondo, vallas, relevos, saltos, lanzamientos, marcha y competencias combinadas. Las competencias se desarrollarán en el renovado Centro de Alto Rendimiento Deportivo Pedro Candioti (CARD) en la ciudad de Santa Fe, sobre calle Tacca al 700. Germán Chiaraviglio, referente histórico del atletismo argentino y embajador de Santa Fe 2026, atendió a los medios de prensa este lunes en la antesala del comienzo de la actividad.

“Estamos muy felices. Este martes comienza el deporte madre, para mí el deporte más lindo de estos Juegos, pero también estamos felices por la convocatoria y la respuesta de la gente; hoy tenemos un día de entrenamiento y muchas tribunas ya están completas con la presencia de colegios”, sostuvo.

• LEER MÁS: El wakeboard y el esquí náutico aportaron varias medallas en Santa Fe

Chiaraviglio, por otra parte, aprovechó para remarcar que “tener un torneo así en la ciudad es espectacular para mostrárselo a la gente; es muy lindo poder compartir esto con toda la comunidad. Durante muchos años lo reclamamos, nos hemos quejado, nos hemos lamentado del estado en el que estaba una pista que fue emblema en 1982 para los Juegos Cruz del Sur. No solo piensen en los Juegos Suramericanos, sino en el legado que esto va a dejar para las nuevas generaciones”, aseguró.

En este sentido, es que el exgarrochista destacó las políticas del gobierno de Maximiliano Pullaro, al sostener que "es para sacarse el sombrero con la inversión del Gobierno de Santa Fe en infraestructura y obras para el deporte; para que el deporte esté en agenda y eso es realmente de mucha importancia".

Chiaraviglio aclaró que "no solo por el deporte en sí, sino porque el deporte saca a los chicos de donde no queremos que estén, porque es un agente de prevención de la salud, porque les da también un objetivo a muchos jóvenes y adolescentes que se levantan todos los días con ganas de entrenar, superarse, competir, tener un objetivo; créanme que para muchas de las generaciones que vienen eso es un montón”, enfatizó.

Clasificatorio a los Panamericanos

El santafesino adelantó que el clima que se vive es de una gran expectativa y con un equipo argentino “muy entusiasmado”. Vale destacar que los ganadores de las pruebas van a clasificar a Lima 2027, los próximos Juegos Panamericanos. “Es una gran oportunidad que tienen los atletas porque te da mucha tranquilidad para poder planificar el torneo con tiempo y no estar hasta el último momento pensando en clasificar”, añadió.

La fondista argentina Micaela Levaggi contó cómo vive las horas previas al debut en Santa Fe 2026: “Empiezo a competir el miércoles. Vivir esto en mi país, yo soy de Mar del Plata, es muy bueno, la primera pista en la que competí fuera de mi provincia fue acá por un copa nacional y ya en ese momento estaba bastante deteriorada; volver y verlo así es increíble”.

Levaggi, que logró récord sudamericano en los 1.500 metros en España este año, celebró la convocatoria del público al señalar que “es una alegría, hoy vinimos a entrenar, estaban todos los chicos de las escuelas y nos pedían fotos, nos alentaban. Esto te hace recordar la verdadera importancia del deporte”, completó.

La pista más moderna

Santa Fe cuenta con la mejor y más moderna pista de atletismo del país, legado deportivo que quedará para el desarrollo deportivo de generaciones de santafesinos. Las obras incluyeron el recambio completo de la pista, con una inversión del Gobierno de Santa Fe de 4.000 millones de pesos. La superficie es homologada por World Athletics y cuenta con un solado sintético de clase 1, similar al utilizado en París 2024 para los Juegos Olímpicos.

La empresa italiana Mondo es la proveedora de la pista de atletismo, diseñada para sobresalir en rendimiento y sostenibilidad. También se construyó una nueva tribuna para 900 espectadores sentados, nuevos vestuarios, nueva cabina de control, sanitarios para el público, sala de prensa, depósitos para materiales deportivos, entre otras obras.

Vale recordar que el Gobierno de Santa Fe invierte más de 90 millones de dólares a obras vinculadas a los Juegos Suramericanos 2026, que incluye financiamiento externo de 75 millones otorgados por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), además de aportes del Tesoro provincial.

Atletismo de primer nivel

Desde este martes, el programa de atletismo incluye una amplia variedad de modalidades tanto masculinas como femeninas. Habrá pruebas de pista: carreras de velocidad pura (100m, 200m, 400m) y las técnicas carreras de vallas (100m/110m vallas y 400m vallas). Competencias de medio fondo y fondo: carreras de resistencia que van desde los 800m y 1.500m hasta pruebas de fondo de 5.000m y 10.000m, incluyendo los 3.000m con obstáculos.

Además, pruebas de campo como saltos y lanzamientos: salto en alto, salto en largo, salto con garrocha y triple salto. También lanzamientos: bala, disco, martillo y jabalina. Y finalmente las pruebas múltiples y de relevos: competencias combinadas como decatlón y heptatlón; y de relevos por equipos (4x100m y 4x400m, incluyendo variantes mixtas).

Chiaraviglio Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
Noticias relacionadas
alianza de santo tome es el unico puntero e invicto del promocional

Alianza de Santo Tomé es el único puntero e invicto del Promocional

 El santafesino Nahuel Retamoso se impuso por KOT al paranaense Dimas Garateguy.

El Torero Retamoso le ganó por KOT a Garateguy en Sionista de Paraná

un jugador de river sufrio un desgarro y sera baja en la seleccion argentina de scaloni

Un jugador de River sufrió un desgarro y será baja en la Selección Argentina de Scaloni

franco colapinto en f1: como sera su nuevo desafio en el gp de azerbaiyan

Franco Colapinto en F1: cómo será su nuevo desafío en el GP de Azerbaiyán

Lo último

Renunció Alejandro Vilches a la Secretaría Nacional de Discapacidad y buscan a su reemplazante

Renunció Alejandro Vilches a la Secretaría Nacional de Discapacidad y buscan a su reemplazante

La Justicia extendió la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner

La Justicia extendió la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner

Causa por enriquecimiento ilícito: Adorni justificó su patrimonio ante la Justicia y negó irregularidades

Causa por enriquecimiento ilícito: Adorni justificó su patrimonio ante la Justicia y negó irregularidades

Último Momento
Renunció Alejandro Vilches a la Secretaría Nacional de Discapacidad y buscan a su reemplazante

Renunció Alejandro Vilches a la Secretaría Nacional de Discapacidad y buscan a su reemplazante

La Justicia extendió la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner

La Justicia extendió la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner

Causa por enriquecimiento ilícito: Adorni justificó su patrimonio ante la Justicia y negó irregularidades

Causa por enriquecimiento ilícito: Adorni justificó su patrimonio ante la Justicia y negó irregularidades

Una final de inferiores en Recreo terminó con una gresca y personas dentro de la cancha

Una final de inferiores en Recreo terminó con una gresca y personas dentro de la cancha

A un año de la Reforma Constitucional: el desafío de hacer efectiva la autonomía

A un año de la Reforma Constitucional: el desafío de hacer efectiva la autonomía

Ovación
Números que explican por qué Colón aplastó a Los Andes en Santa Fe

Números que explican por qué Colón aplastó a Los Andes en Santa Fe

A seis fechas del final, Colón se afirma en el Reducido y va por un lugar entre los cuatro primeros

A seis fechas del final, Colón se afirma en el Reducido y va por un lugar entre los cuatro primeros

Lucas Ayala, el lateral izquierdo que se afianza en Unión

Lucas Ayala, el lateral izquierdo que se afianza en Unión

Marcioni generó profundidad y cumplió con lo que buscaba Delfino en la goleada de Colón

Marcioni generó profundidad y cumplió con lo que buscaba Delfino en la goleada de Colón

Una final de inferiores en Recreo terminó con una gresca y personas dentro de la cancha

Una final de inferiores en Recreo terminó con una gresca y personas dentro de la cancha

Policiales
Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Secuestraron 26 ladrillos de marihuana abandonados a la vera de la ruta nacional 11: en la misma zona hace una semana incautaron otros 941 kilos

Secuestraron 26 ladrillos de marihuana abandonados a la vera de la ruta nacional 11: en la misma zona hace una semana incautaron otros 941 kilos

San Justo: la PDI aprehendió a tres mujeres por la presunta venta de drogas en el barrio Reyes

San Justo: la PDI aprehendió a tres mujeres por la presunta venta de drogas en el barrio Reyes

Escenario
Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social