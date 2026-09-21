La Garra se llevó el oro, y como premio extra, el pasaje a Lima 2027

El seleccionado argentino femenino de handball, La Garra, empató 25-25 ante Paraguay, en el Invencible de Parque del Sur, de la sede Santa Fe, y se quedó con la medalla de oro.

Argentina igualó en 25 ante Paraguay por la última fecha y se colgó la medalla dorada de unos Odesur después de 16 años. Se trata del tercer oro en la historia del handball femenino tras las conseguidas en Buenos Aires 2006 y Medellin 2010.

Broche dorado para La Garra en la 13° edición de los Juegos Suramericanos tras empatar con Paraguay -12:11 al descanso- y subirse a lo más alto del podio. Además, consiguió uno de los dos pasajes en juego a los Juegos Panamericanos Lima 2027. Las paraguayas se quedaron con la medalla plateada y Chile con el bronce.

La Selección al mando de Mariano Muñoz concluyó un gran paso por Santa Fe tras consagrarse campeón con un saldo final de cuatro victorias y un empate en un torneo que se disputó bajo el formato de todos contra todos. Argentina llegaba a la jornada decisiva del certamen tras imponerse sobre Colombia 34:11, Chile 32:25, Uruguay 26:21 y Perú 39:11.

Malena Cavo, que marcó 7 tantos, fue la máxima goleadora de una Selección que debió batallar para sacar adelante un encuentro que la tuvo en desventaja de dos goles en varios pasajes del partido.

Impulsado por el público, momentos claves en defensa, goles determinantes de la propia Cavo y Carolina Bono en el segundo tiempo, Argentina reaccionó y pudo conseguir uno de los dos resultados que le servía para consagrarse campeona.

Con el empate, la Selección finalizó en lo más alto de la tabla con 9 puntos, Paraguay cerró con 7, Chile y Uruguay con 6, Colombia con 2 y Perú terminó sin unidades. Todos los partidos de La Garra en los Juegos Suramericanos se transmitieron en vivo por TyC Sports, Disney+ y el canal de You Tube de los Odesur.

El acompañamiento del público santafesino fue clave

Ante un estadio Invencible de Santa Fe repleto, La Garra tuvo que recurrir a la paciencia para sobreponerse a unos minutos iniciales adversos, en donde marcó solo dos goles -firmados por Mora Carballo y Bono- durante doce minutos. En ese marco, la defensa fue la que debió sostener ese arranque esquivo en ataque y de muy bajo goleo.

LEER MÁS: Juegos Suramericanos: Fútbol y Rugby 7 fueron reprogramados para el lunes 21 de septiembre

Tres tantos consecutivos de Cavo, una atajada de Candelaria Cuadrado, varias recuperaciones en defensa y un tanto de Carolina Luque revitalizaron a la Selección que por primera vez pasó al frente del tablero, 6:5 llegando a los quince minutos. Un par de atajadas de Fatima Ocampos frenó el envión anímico albiceleste y volvió a permitirle a Paraguay pasar al frente, 7:6 en 20 minutos.

A partir de ahí, el duelo ganó en equilibrio durante prácticamente los diez minutos finales del primer tiempo en donde los ataques comenzaron a fluir un poco más e imponerse por sobre las defensas. Sin embargo, y después que La Garra sume con Antonela Mena por duplicado y María Eugenia Mellano, un mini pasaje positivo en el cierre le significó irse arriba al descanso 12:11 con un par de tantos finales de Bono y Miranda Kruk.

Al igual que en el inicio del partido, en el comienzo del segundo tiempo Argentina tuvo que trabajar para salir adelante de otro pasaje muy difícil, en donde no hizo pie en defensa y sumó pérdidas en ataque, situación que las guaraníes aprovecharían para dar vuelta el resultado y sacar dos tantos de distancia, 17:15 en diez minutos.

Momento super exigente y crítico en el encuentro que tuvo como protagonistas a Cavo y Bono, dos de la jugadoras más experimentadas del plantel, tomando todos los lanzamientos más calientes, sumando desde los 9mts y recuperando terreno en el tablero para llegar a la igualdad en 20 a diez del final.

Con la tensión al máximo, Carballo robó una pelota clave que terminó en un gol muy gritado de Kruk y una nueva ventaja para La Garra que sería decisiva para el resultado final. Con los primeros goles de Yamila Baggio, un par de defensas positivas y un importante tanto de Carballo, Argentina sacó distancia de dos que aseguraría la dorada pese a un sprint final de Paraguay que le permitió llegar al empate en 25.