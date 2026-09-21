Uno Santa Fe | Santa Fe | residuos

Más de nueve toneladas de residuos fueron recolectadas durante la primera semana de los Juegos Suramericanos

El municipio de Santa Fe desplegó operativos de limpieza y monitoreo en las sedes deportivas, el Fan Fest y distintos espacios públicos. Casi la mitad de los residuos recolectados fueron materiales secos recuperables.

21 de septiembre 2026 · 18:01hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Más de 9 toneladas. Se recolectaron 9.280 kg de residuos en la primera semana de los Juegos Suramericanos.

Más de 9 toneladas. Se recolectaron 9.280 kg de residuos en la primera semana de los Juegos Suramericanos.

Durante la primera semana de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, la Municipalidad de Santa Fe recolectó 9.280 kilogramos de residuos en los distintos sectores vinculados al desarrollo de la competencia. El operativo incluyó las sedes deportivas, el Fan Fest y los principales corredores y espacios públicos de la ciudad.

El trabajo fue coordinado por la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, junto con distintas áreas municipales, delegaciones territoriales y cooperativas de trabajo, con el objetivo de garantizar el mantenimiento y la limpieza de los espacios de mayor circulación durante el certamen.

Entre el domingo 13 y el domingo 20 de septiembre, los operativos especiales permitieron recolectar un total de 9.280 kilos de residuos en los clusters deportivos y el Fan Fest.

Casi la mitad de los residuos fueron recuperables

Uno de los principales datos del balance es que 4.480 kilos, equivalentes al 48,28% del total, correspondieron a residuos secos recuperables. Los 4.800 kilos restantes, que representan el 51,72%, fueron residuos húmedos.

LEER MÁS: Turismo récord en la ciudad de Santa Fe: los Juegos Suramericanos impulsaron un gasto de $5.264 millones

Los materiales secos recolectados de manera diferenciada por los camiones municipales fueron trasladados a la Planta de Clasificación de Residuos de Santa Fe, donde continúan con el proceso de separación y tratamiento para su posterior reincorporación a las cadenas de reciclaje.

De esta manera, el operativo no solo apuntó a mantener en condiciones los espacios utilizados durante los Juegos, sino también a fortalecer las políticas de separación en origen, recuperación de materiales y economía circular.

Un operativo permanente en las zonas de mayor circulación

Las tareas de barrido, ordenamiento y limpieza se desarrollan diariamente en turnos matutino y vespertino, con especial presencia en sectores de alta circulación como el Bulevar Tacca, entre calle Colón y 1° de Mayo, además de parques, plazas cercanas y el circuito del Parque del Sur.

En estos sectores se realiza el mantenimiento permanente de los cestos papeleros, el retiro de residuos diseminados y tareas de limpieza profunda para garantizar la transitabilidad y el uso de los espacios públicos por parte de vecinos, atletas y visitantes.

El despliegue también incluye las distintas sedes deportivas y el espacio recreativo del Fan Fest, donde el municipio mantiene una presencia simultánea durante las jornadas de competencia.

LEER MÁS: Casi mil muestras, 26 estaciones y envíos a Brasil y Estados Unidos: cómo funciona el operativo antidopaje de los Juegos Suramericanos

Concientización y promoción ambiental

El operativo de limpieza se complementa con acciones de educación y concientización ambiental. Cada día participan alrededor de 30 personas vinculadas a los programas “Basura Barrio por Barrio”, “Promoción Ambiental” y “Ecopuntos”, dependientes de la Subsecretaría de Ambiente, además de unos 15 voluntarios.

A través del stand institucional de Sustentabilidad se promueve la separación de residuos en origen y se difunden iniciativas como “Amigos del Ecopunto” y “Mi Plaza Composta”.

También se realizan juegos didácticos, se exhiben muebles y objetos elaborados con plástico reciclado y se brinda información sobre las posibilidades que ofrece la economía circular.

Además, se llevan adelante encuestas entre los asistentes para estimar la huella ambiental de los Juegos Suramericanos, con el objetivo de generar información que pueda ser utilizada como insumo para futuras políticas públicas vinculadas al ambiente y la gestión de residuos.

residuos Juegos Suramericanos toneladas operativo
Noticias relacionadas
Autonomía municipal. A un año de la reforma constitucional, se sancionó la Ley Orgánica de Municipios Nº 14.436, consagrando la autonomía local.

A un año de la Reforma Constitucional: el desafío de hacer efectiva la autonomía

La crisis del frigorífico Don Juan expone las dificultades de un sector que aún conserva margen para crecer en Argentina

La crisis del frigorífico Don Juan expone las dificultades de un sector que aún "conserva margen para crecer" en Argentina

Estacionamiento sin SEOM. Habilitaron nuevas cuadras en el casco histórico de Santa Fe.

Estacionamiento medido: habilitaron nuevas cuadras sin SEOM en el casco histórico de Santa Fe

el sueldo dura cada vez menos: al 65% de los argentinos se le termina antes del dia 20 del mes

El sueldo dura cada vez menos: al 65% de los argentinos se le termina antes del día 20 del mes

Lo último

Presupuesto 2027: el PJ criticó a Milei por el recorte de fondos y obras mientras aumentan las responsabilidades para Santa Fe

Presupuesto 2027: el PJ criticó a Milei por el recorte de fondos y obras mientras aumentan las responsabilidades para Santa Fe

Santo Tomé: aprehendieron a tres hombres por la venta de cocaína tras cuatro allanamientos en Bº Las Vegas

Santo Tomé: aprehendieron a tres hombres por la venta de cocaína tras cuatro allanamientos en Bº Las Vegas

El campeón que eligió Argentina y volvió a lo más alto en los Juegos Suramericanos

El campeón que eligió Argentina y volvió a lo más alto en los Juegos Suramericanos

Último Momento
Presupuesto 2027: el PJ criticó a Milei por el recorte de fondos y obras mientras aumentan las responsabilidades para Santa Fe

Presupuesto 2027: el PJ criticó a Milei por el recorte de fondos y obras mientras aumentan las responsabilidades para Santa Fe

Santo Tomé: aprehendieron a tres hombres por la venta de cocaína tras cuatro allanamientos en Bº Las Vegas

Santo Tomé: aprehendieron a tres hombres por la venta de cocaína tras cuatro allanamientos en Bº Las Vegas

El campeón que eligió Argentina y volvió a lo más alto en los Juegos Suramericanos

El campeón que eligió Argentina y volvió a lo más alto en los Juegos Suramericanos

Unión ya tiene fecha y rival para volver a jugar en la Liga Argentina

Unión ya tiene fecha y rival para volver a jugar en la Liga Argentina

Causa AMIA: procesaron a ocho iraníes y libaneses y avanza el juicio en ausencia

Causa AMIA: procesaron a ocho iraníes y libaneses y avanza el juicio en ausencia

Ovación
Números que explican por qué Colón aplastó a Los Andes en Santa Fe

Números que explican por qué Colón aplastó a Los Andes en Santa Fe

A seis fechas del final, Colón se afirma en el Reducido y va por un lugar entre los cuatro primeros

A seis fechas del final, Colón se afirma en el Reducido y va por un lugar entre los cuatro primeros

Los futbolistas que recupera Colón para el próximo partido

Los futbolistas que recupera Colón para el próximo partido

Lucas Ayala, el lateral izquierdo que se afianza en Unión

Lucas Ayala, el lateral izquierdo que se afianza en Unión

La clara diferencia que obtiene Colón jugando como local

La clara diferencia que obtiene Colón jugando como local

Policiales
Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Secuestraron 26 ladrillos de marihuana abandonados a la vera de la ruta nacional 11: en la misma zona hace una semana incautaron otros 941 kilos

Secuestraron 26 ladrillos de marihuana abandonados a la vera de la ruta nacional 11: en la misma zona hace una semana incautaron otros 941 kilos

San Justo: la PDI aprehendió a tres mujeres por la presunta venta de drogas en el barrio Reyes

San Justo: la PDI aprehendió a tres mujeres por la presunta venta de drogas en el barrio Reyes

Escenario
Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social