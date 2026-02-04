Así le fue a la Argentina los últimos años en la Copa Davis

Argentina renovará su ilusión este fin de semana, cuando se enfrente con Corea del Sur, por la Copa Davis.

El equipo argentino de Copa Davis renovará su sueño este fin de semana, cuando visite a Corea del Sur por la primera ronda de la Fase Clasificatoria.

La Argentina alcanzó la gloria máxima en el 2016, en la que fue su quinta final , capitaneada por Daniel Orsanic y con Juan Martín del Potro como figura estelar, aunque el triunfo decisivo se lo dio Federico Delbonis con una inolvidable victoria sobre el gigante croata Ivo Karlovic.

A partir de allí a la Argentina le costó mucho llegar a instancias finales. En 2017 quedó eliminada en los octavos de final ante Italia, mientras que finalmente perdió la categoría unos meses después al caer frente a Kazajistán.

Ya en el 2018, el equipo argentino superó en San Juan por 3-2 a Chile, en la que fue una serie muy apretada, para luego conseguir el ascenso gracias al triunfo sobre Colombia por 4-0.

Para el 2019, la Copa Davis tomaría la fatal decisión de dejarse administrar por el Grupo Kosmos, fundada por el ex futbolista español Gerard Piqué, e implementaría un desastroso formato.

En este contexto, la Argentina avanzaría como segunda en el Grupo C, aunque la España de Rafael Nadal que finalmente fue campeona le pondría punto final a la ilusión “Albiceleste”.

La siguiente edición se disputó entre 2020 y 2021, debido a la pandemia de Covid-19, y la Argentina caería 3-1 ante Colombia en la fase clasificatoria.

La actividad para el equipo “Albiceleste” se retomó recién en septiembre del 2021, con un triunfo 4-1 sobre Bielorrusia por el Grupo Mundial I. En dicha serie, Diego Schwartzman protagonizó uno de los peores papelones en la historia del tenis argentino al caer 6-4 y 6-3 ante Daniil Ostapenkov, un jugador que ni siquiera tenía ranking ATP.

En 2022 la Argentina consiguió la clasificación a las Finales gracias a la victoria frente a República Checa, aunque en la fase de grupos perdió todas sus series.

En el 2023 fue todo muy decepcionante, ya que los representantes nacionales perdieron 3-1 con Finlandia, aunque en el 2024 repuntaron y consiguieron nuevamente la clasificación a las Finales gracias a la victoria contra Kazajistán.

En la fase de grupos de aquel año terminaron segundos y pudieron meterse nuevamente en los cuartos de final, aunque la Italia de Jannik Sinner los frenó con un triunfo por 2-1.

Un último recuerdo muy doloroso para Argentina en Copa Davis

La última edición dejó clavada una espina muy dolorosa para el equipo argentino, ya que se había gestado una gran ilusión luego de las victorias ante Noruega y Países Bajos. Sin embargo, los capitaneados por Javier Frana perdieron 2-1 con Alemania en cuartos de final, en una serie donde se desperdiciaron varios puntos de partido que hubiesen significado el boleto para las semis.

Este fin de semana, el equipo argentino de Copa Davis pondrá primera ante Corea del Sur, con el objetivo de volver a lo más alto luego de 10 años.

Según averiguó la Agencia Noticias Argentinas, la serie comenzará el viernes por la noche con dos partidos de singles y concluirá entre el sábado por la noche y el domingo por la madrugada con un dobles y otros dos encuentros de individuales.