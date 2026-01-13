Uno Santa Fe | Ovación | Australian Open

Así les fue a los argentinos en la clasificación para el Australian Open

Varios argentinos ya tuvieron acción en la primera ronda de la clasificación del Australian Open y consiguieron resultados divididos

13 de enero 2026 · 17:03hs
Varios argentinos ya tuvieron acción en la primera ronda de la clasificación del Australian Open y consiguieron resultados divididos en la etapa previa del primer Grand Slam de la temporada, que iniciará su cuadro principal el 18 de enero en Melbourne.

Román Burruchaga, actual número 103 del ranking ATP, tuvo un estreno sólido y sin fisuras al imponerse con claridad al británico Ryan Peniston (219) por 6-1 y 6-1, en una hora y 21 minutos de juego.

El porteño, de 23 años, mostró autoridad desde el inicio, con altos porcentajes de efectividad con el primer servicio, una media de velocidad cercana a los 181 kilómetros por hora y una marcada superioridad en los juegos de devolución, donde concretó seis quiebres.

El triunfo confirmó la continuidad de un buen presente deportivo, luego de una temporada 2025 en la que conquistó tres títulos del circuito Challenger y logró disputar por primera vez un cuadro principal de Grand Slam en Roland Garros.

En la segunda ronda de la qualy enfrentará al francés Arthur Gea (197), quien viene de eliminar al checo Zdenek Kolar.

En el cuadro femenino, Lourdes Carlé también avanzó con una actuación convincente. La jugadora argentina, ubicada en el puesto 158 del ranking WTA, venció a la rusa Polina Iatcenko (159) por 6-3 y 6-3 y accedió a la segunda instancia del certamen. En la próxima ronda tendrá un desafío de mayor exigencia ante la china Yue Yuan (84), una de las preclasificadas de la fase clasificatoria.

Jornada poco favorable para los argentinos en el Australian Open

La jornada no fue favorable para todos los representantes nacionales. Juan Pablo Ficovich (161) quedó eliminado tras caer ante el austríaco Jurij Rodionov (167) por 7-5 y 6-3 y volvió a despedirse en la primera ronda de un torneo de Grand Slam. En tanto, Luisina Giovannini (220) también se despidió en el debut al perder frente a la española Marina Bassols Ribera (236) por 6-2 y 7-6(4).

