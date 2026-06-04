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Primera Nacional: Midland, Atlanta y Gimnasia de Jujuy pelean por la punta de la Zona B

Este viernes se pone en marcha la fecha 17 de la Primera Nacional con el cotejo entre Gimnasia y Tiro y Midland. El repaso

4 de junio 2026 · 18:05hs
Primera Nacional: Midland, Atlanta y Gimnasia de Jujuy pelean por la punta de la Zona B

Ferrocarril Midland será el encargado de abrir la decimoséptima fecha de la Primera Nacional, con un viaje al norte del país para visitar a Gimnasia y Tiro de Salta, en lo que será el único encuentro de este viernes. El partido comenzará a las 21:30, en el estadio El Gigante del Norte, donde Midland buscará quedar puntero de la Zona B.

El Funebrero se encuentra tercero con 25, solo por debajo de Gimnasia de Jujuy (2°) y Atlanta (1°), ambos con 27 puntos, los cuales se enfrentarán al siguiente día desde las 14, en Villa Crespo.

Mientras tanto en la Zona A, Morón no quiere dejar de pisar el acelerador y mantenerse primero, sobre todo teniendo en frente a Almirante Brown en un partido denominado "El Clásico del Oeste", el domingo a las 15.

Además, Acassuso y Central Norte pelean directamente por quién se mete en zona de descenso, al igual que Chaco For Ever en el primer grupo, mientras que Güemes y Almagro son los últimos dos del segundo grupo.

Fecha 17 en la Primera Nacional

Viernes 5/5

Gimnasia y Tiro (S) - Ferrocarril Midland - 21:30

Sábado 6/5

Atlanta - Gimnasia (J) - 14

Los Andes - Estudiantes - 15

San Miguel - Defensores de Belgrano - 15:30

Acassuso - Central Norte (s) - 15:30

San Martín (SJ) - Nueva chicago - 16

Atlético Rafaela - Colegiales - 16:30

Tristán Suárez - Almagro - 19

Domingo 7/5

Morón - Almirante Brown - 15

San Telmo - Deportivo Madryn - 15

All boys - Racing (C) - 15:30

Chacarita - Temperley - 15:30

Chaco For Ever - Ferro - 16

Agropecuario - Patronato - 16

Güemes - Deportivo Maipú - 16

Godoy Cruz - Mitre - 16:30

Colón - Ciudad de Bolivar - 17

San Martín (T) - Quilmes - 17:30

Primera Nacional Gimnasia y Tiro Midland
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