Ignacio Malcorra protagonizó la gran noticia de la práctica de Unión. El experimentado volante dejó atrás la lesión muscular que lo había marginado de los últimos partidos y este miércoles volvió a trabajar con normalidad junto al resto del plantel.
Malcorra está de vuelta en Unión: trabajó a la par y podría concentrar
Ignacio Malcorra trabajó a la par de sus compañeros en Unión y se perfila para estar a disposición de Madelón ante Sarmiento. Todos los detalles.
Por Ovación
De la lesión a estar a disposición en Unión
El parte médico informado por Unión el pasado 18 de agosto había confirmado que Malcorra padecía una lesión grado 1 en los isquiotibiales del muslo derecho y que ya había iniciado el tratamiento kinésico.
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Contra todos los pronósticos iniciales, el mediocampista logró recuperarse en solamente 11 días y ahora se perfila para integrar la lista de concentrados para el partido del viernes, a las 19, frente a Sarmiento en el 15 de Abril.
Madelón deberá evaluar cómo responde Malcorra durante los próximos entrenamientos, pero su regreso le permite recuperar una variante de jerarquía para el mediocampo.
Sus números desde el regreso a Unión
Malcorra volvió a Unión en julio, después de su paso por Independiente, y rápidamente se convirtió en una de las principales apuestas del equipo de Madelón. El club oficializó su regreso el 21 de julio.
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En el actual Torneo Clausura disputó cuatro partidos, todos como titular, y acumuló 257 minutos. Todavía no convirtió goles ni registró asistencias.
Ahora, después de una recuperación contrarreloj, Nacho vuelve a estar en carrera para acompañar al plantel ante Sarmiento y convertirse nuevamente en una alternativa para Madelón en un sector donde Unión viene sufriendo varias bajas.