Malcorra está de vuelta en Unión: trabajó a la par y podría concentrar

Ignacio Malcorra trabajó a la par de sus compañeros en Unión y se perfila para estar a disposición de Madelón ante Sarmiento. Todos los detalles.

Ignacio Malcorra protagonizó la gran noticia de la práctica de Unión . El experimentado volante dejó atrás la lesión muscular que lo había marginado de los últimos partidos y este miércoles volvió a trabajar con normalidad junto al resto del plantel.

El parte médico informado por Unión el pasado 18 de agosto había confirmado que Malcorra padecía una lesión grado 1 en los isquiotibiales del muslo derecho y que ya había iniciado el tratamiento kinésico.

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Contra todos los pronósticos iniciales, el mediocampista logró recuperarse en solamente 11 días y ahora se perfila para integrar la lista de concentrados para el partido del viernes, a las 19, frente a Sarmiento en el 15 de Abril.

Ignacio Malcorra se recuperó en tiempo récord y estaría a disposición en Unión para recibir a Sarmiento. Prensa Unión

Madelón deberá evaluar cómo responde Malcorra durante los próximos entrenamientos, pero su regreso le permite recuperar una variante de jerarquía para el mediocampo.

Sus números desde el regreso a Unión

Malcorra volvió a Unión en julio, después de su paso por Independiente, y rápidamente se convirtió en una de las principales apuestas del equipo de Madelón. El club oficializó su regreso el 21 de julio.

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En el actual Torneo Clausura disputó cuatro partidos, todos como titular, y acumuló 257 minutos. Todavía no convirtió goles ni registró asistencias.

Ahora, después de una recuperación contrarreloj, Nacho vuelve a estar en carrera para acompañar al plantel ante Sarmiento y convertirse nuevamente en una alternativa para Madelón en un sector donde Unión viene sufriendo varias bajas.