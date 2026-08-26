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La nueva cárcel de Recreo será inaugurada el 3 de septiembre: trasladarán a 79 internas de la Unidad 4 y presos de comisarías

La Unidad Penitenciaria N.º 9 tendrá 891 plazas, 289 destinadas a mujeres, y permitirá comenzar un operativo progresivo de traslado de personas privadas de la libertad desde distintas dependencias policiales de la provincia. Según confirmó la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, las 79 internas de la actual Unidad 4 de Santa Fe serán trasladadas al nuevo complejo de Recreo.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

26 de agosto 2026 · 15:56hs
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Inauguración de Unidad 9: La nueva cárcel de Recreo abrirá el 3 de septiembre con 891 plazas.

Inauguración de Unidad 9: La nueva cárcel de Recreo abrirá el 3 de septiembre con 891 plazas.

La Unidad Penitenciaria N.º 9 de Recreo será inaugurada el próximo jueves 3 de septiembre a las 9, en uno de los principales hitos del plan de ampliación de la infraestructura penitenciaria impulsado por el Gobierno de Santa Fe.

El nuevo complejo tendrá una capacidad total de 891 plazas, de las cuales 289 estarán destinadas a mujeres, y permitirá iniciar un proceso de traslado de personas privadas de la libertad que actualmente se encuentran alojadas en la Unidad 4 de Santa Fe y en distintas comisarías de la provincia.

La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, confirmó que la puesta en funcionamiento del penal permitirá avanzar primero con el traslado de las internas de la antigua unidad de mujeres ubicada en Santa Fe capital.

Exactamente, serán todas trasladadas: las internas de esta unidad y las femeninas de toda la provincia que están alojadas en comisarías”, explicó.

79 internas dejarán la Unidad 4

La actual Unidad Penitenciaria 4, ubicada en Santa Fe, funciona en un edificio que originalmente fue construido como convento del Buen Pastor y que con el paso del tiempo fue adaptado para su utilización como cárcel.

Masneri señaló que allí permanecen actualmente 79 internas y anticipó que todas serán trasladadas a la nueva Unidad 9.

Es la última unidad que nos queda en Santa Fe de mujeres en formato reciclado. Esto era un convento del Buen Pastor y con el paso del tiempo se fue transformando de a poco en una cárcel. Esta es la unidad que vamos a vaciar cuando tengamos Recreo en dos semanas”, sostuvo.

Cárcel de mujeres en la ciudad de Santa Fe

Cárcel de mujeres en la ciudad de Santa Fe

La funcionaria explicó que el traslado permitirá abandonar progresivamente las instalaciones actuales y concentrar el alojamiento femenino en un complejo diseñado específicamente para funciones penitenciarias.

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Una cárcel con 891 plazas

La nueva Unidad 9 contará con 891 plazas en total, con capacidad para 289 mujeres.

El resto de los cupos estarán destinados a población masculina y el complejo fue diseñado con sectores diferenciados para organizar los alojamientos según las características de las personas privadas de la libertad.

Masneri destacó que se trata de una infraestructura concebida específicamente como establecimiento penitenciario, con mayores condiciones de seguridad y espacios destinados al tratamiento y la resocialización.

Las medidas de seguridad de Recreo son reales. Hablemos de una cárcel con pabellones, con tecnología dedicada específicamente a la seguridad y con posibilidad también de tener un alojamiento digno y espacios de tratamiento y resocialización, como son talleres y escuelas, en un tamaño más grande”, señaló.

La funcionaria aclaró además que las plazas para mujeres no alcanzarán para concentrar a todas las internas de la provincia, por lo que el traslado será organizado de acuerdo con las necesidades y características de cada caso.

Traslados desde comisarías de toda Santa Fe

Uno de los objetivos centrales de la nueva cárcel es descomprimir las dependencias policiales que actualmente alojan personas detenidas por falta de plazas penitenciarias.

El operativo de traslado se realizará de manera progresiva y será organizado por unidad regional y género, con especial atención a las ciudades y regiones que concentran una mayor cantidad de detenidos.

La planificación contempla movimientos desde Santa Fe y el Gran Santa Fe, además de otras jurisdicciones como Rosario y Rafaela.

La incorporación de las nuevas plazas permitirá reducir la cantidad de personas privadas de la libertad en comisarías y devolver a esas dependencias una función principalmente vinculada con la prevención y la investigación policial.

La secretaria de Asuntos Penales ya había señalado que el crecimiento de la población penitenciaria genera una presión permanente sobre el sistema provincial.

Con la puesta en funcionamiento de Recreo, la Provincia prevé incrementar nuevamente la capacidad disponible y avanzar en el objetivo de reducir el alojamiento de presos en dependencias policiales.

El sistema penitenciario pasó de 8.000 a 12.500 presos

Masneri también explicó la magnitud que tuvo el crecimiento de la población penitenciaria durante la actual gestión.

Este edificio va a ser completamente refuncionalizado para distintas necesidades de la Secretaría de Asuntos Penales. Estamos frente a un servicio penitenciario que en estos escasos 2 años y medio pasó de 8.000 presos a 12.500 y que con la inauguración de Recreo tendrá 13.500”, afirmó.

Ese aumento explica, según la funcionaria, la necesidad de ampliar el sistema penitenciario y construir nuevos establecimientos.

La Provincia sostiene un plan que contempla la incorporación de miles de nuevas plazas mediante la construcción y ampliación de distintas unidades.

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Tecnología de última generación

La Unidad 9 fue diseñada como un establecimiento de alta seguridad, con sistemas tecnológicos destinados a reforzar el control interno y los protocolos de vigilancia.

Entre los recursos previstos se encuentran aproximadamente 400 cámaras de seguridad, herramientas de inteligencia artificial, sistemas de reconocimiento facial y de patentes, además de dispositivos de control para los accesos y las comunicaciones.

El complejo también contará con otros mecanismos tecnológicos destinados a mejorar la seguridad de los agentes y de las personas alojadas.

La infraestructura busca, además, incorporar mejores condiciones para el tratamiento penitenciario, con talleres, escuelas y espacios de resocialización.

Una nueva etapa para la Unidad 4

El traslado de las internas no implicará el abandono definitivo del edificio de la actual Unidad 4.

Masneri adelantó que el inmueble será completamente refuncionalizado y quedará destinado a otras necesidades de la Secretaría de Asuntos Penales.

La medida permitirá reutilizar una estructura existente para funciones vinculadas con el área, en lugar de mantenerla como establecimiento penitenciario femenino.

Qué pasará con las internas federales

La funcionaria también se refirió a la situación de las internas federales alojadas en establecimientos provinciales.

Las internas federales debieran, al igual que los masculinos, estar alojadas en dependencias federales de la provincia. Particularmente con las mujeres se está dando un diálogo permanente con el Servicio Penitenciario Federal y todas las semanas salen internas hacia dependencias federales”, explicó.

De esta manera, el Gobierno provincial busca continuar reduciendo la cantidad de personas detenidas que corresponden al ámbito federal y que actualmente permanecen bajo alojamiento provincial.

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Visitas y organización del entorno

La llegada de personas privadas de la libertad al nuevo complejo también generará un movimiento adicional en la zona de Recreo.

Las visitas al establecimiento se realizarán los martes, miércoles y jueves, por lo que la Provincia trabajó junto con la Municipalidad de Recreo para organizar los accesos y la circulación.

También se mantuvieron conversaciones con empresas de transporte ante la expectativa de un aumento en la cantidad de usuarios que llegarán al sector durante los días de visita.

La nueva cárcel se suma a un área que ya concentra establecimientos vinculados con la formación y seguridad, como el Instituto de Seguridad Pública (ISEP) y la Escuela de Cadetes Penitenciarios.

Un complejo clave para el plan de seguridad

La inauguración de la Unidad Penitenciaria N.º 9 constituye una de las principales obras del plan de infraestructura penitenciaria de la gestión de Maximiliano Pullaro.

El Gobierno provincial sostiene que el crecimiento de la capacidad carcelaria permitirá mejorar las condiciones de alojamiento, segmentar a la población penitenciaria y, especialmente, sacar a los detenidos de las comisarías.

La puesta en funcionamiento del complejo también forma parte de un plan más amplio que contempla nuevas cárceles, ampliaciones y la incorporación de personal penitenciario.

El 3 de septiembre, con la apertura oficial de la Unidad 9, comenzará un nuevo esquema de traslados que tendrá como uno de sus primeros movimientos el vaciamiento de la Unidad 4 de Santa Fe y el traslado de sus 79 internas a Recreo.

A partir de allí, continuará una redistribución progresiva de personas privadas de la libertad desde comisarías y otras unidades de la provincia hacia el nuevo complejo penitenciario.

Recreo Cárcel septiembre internas presos
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