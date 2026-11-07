Uno Santa Fe | Unión | Unión

El año de Tarragona: goles, liderazgo y una figura que Unión no quiere perder

Cristian Tarragona terminó la fase regular del Clausura con nueve tantos y acumula 18 durante 2026 en Liga. El 31 de diciembre termina su contrato con Unión.

Ovación

Por Ovación

7 de noviembre 2026 · 12:31hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El año de Tarragona: goles, liderazgo y una figura que Unión no quiere perder

UNO Santa Fe | José Busiemi

Cristian Tarragona terminó de confirmar que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Con el cierre de la fase regular del Torneo Clausura, el delantero de Unión puso punto final a un año de enorme productividad ofensiva, en el que se convirtió en una de las principales referencias del equipo de Leonardo Madelón.

LEER MÁS: Unión cortó una nefasta racha histórica en su triunfazo contra Vélez

Sin embargo, su futuro aparece como una de las cuestiones prioritarias que deberá resolver la dirigencia rojiblanca.

El gran 2026 de Cristian Tarragona en Unión

Los números respaldan su protagonismo. Tarragona convirtió ocho goles en el Torneo Apertura y nueve en el Clausura, por lo que suma 17 conquistas en los dos campeonatos de Primera División de 2026. A esa producción le agrega un tanto en los playoffs del Apertura y dos goles en sus presentaciones por Copa Argentina, alcanzando los 20 tantos en la temporada si se contemplan todas las competencias.

Su rendimiento en el primer semestre ya había sido destacado: terminó segundo en la tabla de goleadores del Apertura, con ocho tantos, junto a Jordy Caicedo y Marcelo Torres. Solamente Gabriel Ávalos, de Independiente, con diez conquistas, lo superó.

En el Clausura volvió a sostener su eficacia y cerró la fase regular con nueve goles, ubicado en el tercer puesto de la tabla de artilleros, a uno de Ronaldo Martínez y Agustín Módica. Una regularidad que explica por qué se transformó en una pieza determinante para el funcionamiento ofensivo de Unión.

Pero el valor de Tarragona no se limita a lo que produce dentro del área. Es el capitán, uno de los referentes del vestuario y un futbolista con fuerte ascendencia sobre sus compañeros. Su liderazgo y personalidad lo convirtieron en una voz importante dentro de un plantel que encontró en él una referencia tanto futbolística como humana.

Un contrato que podría separar a Cristian Tarragona de Unión

El problema para Unión es contractual. El vínculo del atacante finaliza el próximo 31 de diciembre y, ante el interés por asegurar su continuidad, los dirigentes agudizan el ingenio para encontrar una fórmula que permita retenerlo. La intención es sostener a un futbolista que atraviesa un gran presente, conoce el club, tiene identificación con el grupo y ofrece una cuota de gol que no resulta sencilla de reemplazar.

LEER MÁS: Unión cruza los dedos: así está la tabla de la zona A en la lucha por entrar a los playoffs

La negociación no será sencilla y exigirá creatividad para acercar posiciones, pero en Santa Fe tienen claro que su continuidad representa mucho más que conservar a un delantero. Significa mantener a uno de los principales argumentos ofensivos del equipo y a un líder que tiene un peso específico dentro del vestuario.

Tarragona respondió con goles, regularidad y liderazgo. Ahora, con la temporada regular terminada, el desafío de Unión pasa por encontrar la manera de que su capitán siga siendo una de sus principales banderas en 2027.

Unión Tarragona Clausura
Noticias relacionadas
union quedo a la espera del clasico mendocino: la victoria que necesita para entrar a los playoffs

Unión quedó a la espera del clásico mendocino: la victoria que necesita para entrar a los playoffs

union, podio historico y rehen de las cabinas del var en la hora de la verdad

Unión, podio histórico y rehén de las cabinas del VAR en la hora de la verdad

que resultados necesita union para clasificarse a los octavos de final

Qué resultados necesita Unión para clasificarse a los octavos de final

union, atento a independiente y san lorenzo: dos resultados que pueden definir su futuro

Unión, atento a Independiente y San Lorenzo: dos resultados que pueden definir su futuro

Lo último

Marc Márquez ganó la sprint en Qatar y se acerca a su octavo mundial de Moto GP

Marc Márquez ganó la sprint en Qatar y se acerca a su octavo mundial de Moto GP

Hidromonitor: la app creada por santafesinos para seguir la evolución de los ríos y las alertas ante el fenómeno de El Niño

Hidromonitor: la app creada por santafesinos para seguir la evolución de los ríos y las alertas ante el fenómeno de El Niño

El Niño: Santa Fe ya aplicó más de 97.000 vacunas a trabajadores que podrían intervenir ante una emergencia hídrica

El Niño: Santa Fe ya aplicó más de 97.000 vacunas a trabajadores que podrían intervenir ante una emergencia hídrica

Último Momento
Marc Márquez ganó la sprint en Qatar y se acerca a su octavo mundial de Moto GP

Marc Márquez ganó la sprint en Qatar y se acerca a su octavo mundial de Moto GP

Hidromonitor: la app creada por santafesinos para seguir la evolución de los ríos y las alertas ante el fenómeno de El Niño

Hidromonitor: la app creada por santafesinos para seguir la evolución de los ríos y las alertas ante el fenómeno de El Niño

El Niño: Santa Fe ya aplicó más de 97.000 vacunas a trabajadores que podrían intervenir ante una emergencia hídrica

El Niño: Santa Fe ya aplicó más de 97.000 vacunas a trabajadores que podrían intervenir ante una emergencia hídrica

Santa Fe ya selló más de 4,2 millones de metros de fisuras en rutas provinciales

Santa Fe ya selló más de 4,2 millones de metros de fisuras en rutas provinciales

Tras una histórisa misa, el papa León XIV se despidió de Payasandú frente a una multitud

Tras una histórisa misa, el papa León XIV se despidió de Payasandú frente a una multitud

Ovación
El Chino Maidana compartió un divertido momento con Messi y De Paul en Inter Miami

El Chino Maidana compartió un divertido momento con Messi y De Paul en Inter Miami

Unión quedó a la espera del clásico mendocino: la victoria que necesita para entrar a los playoffs

Unión quedó a la espera del clásico mendocino: la victoria que necesita para entrar a los playoffs

Marc Márquez ganó la sprint en Qatar y se acerca a su octavo mundial de Moto GP

Marc Márquez ganó la sprint en Qatar y se acerca a su octavo mundial de Moto GP

Boca, Argentinos y Central protagonizan una definición apasionante por el título de Campeón de Liga

Boca, Argentinos y Central protagonizan una definición apasionante por el título de Campeón de Liga

Instituto quiere asegurarse la cima y Talleres busca cerrar el año con una alegría

Instituto quiere asegurarse la cima y Talleres busca cerrar el año con una alegría

Policiales
Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

Flavio Mendoza: Santa Fe, los llevo en el corazón

Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"