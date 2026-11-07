El año de Tarragona: goles, liderazgo y una figura que Unión no quiere perder

Cristian Tarragona terminó la fase regular del Clausura con nueve tantos y acumula 18 durante 2026 en Liga. El 31 de diciembre termina su contrato con Unión.

Cristian Tarragona terminó de confirmar que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Con el cierre de la fase regular del Torneo Clausura, el delantero de Unión puso punto final a un año de enorme productividad ofensiva, en el que se convirtió en una de las principales referencias del equipo de Leonardo Madelón.

Sin embargo, su futuro aparece como una de las cuestiones prioritarias que deberá resolver la dirigencia rojiblanca.

El gran 2026 de Cristian Tarragona en Unión

Los números respaldan su protagonismo. Tarragona convirtió ocho goles en el Torneo Apertura y nueve en el Clausura, por lo que suma 17 conquistas en los dos campeonatos de Primera División de 2026. A esa producción le agrega un tanto en los playoffs del Apertura y dos goles en sus presentaciones por Copa Argentina, alcanzando los 20 tantos en la temporada si se contemplan todas las competencias.

Su rendimiento en el primer semestre ya había sido destacado: terminó segundo en la tabla de goleadores del Apertura, con ocho tantos, junto a Jordy Caicedo y Marcelo Torres. Solamente Gabriel Ávalos, de Independiente, con diez conquistas, lo superó.

En el Clausura volvió a sostener su eficacia y cerró la fase regular con nueve goles, ubicado en el tercer puesto de la tabla de artilleros, a uno de Ronaldo Martínez y Agustín Módica. Una regularidad que explica por qué se transformó en una pieza determinante para el funcionamiento ofensivo de Unión.

Pero el valor de Tarragona no se limita a lo que produce dentro del área. Es el capitán, uno de los referentes del vestuario y un futbolista con fuerte ascendencia sobre sus compañeros. Su liderazgo y personalidad lo convirtieron en una voz importante dentro de un plantel que encontró en él una referencia tanto futbolística como humana.

Un contrato que podría separar a Cristian Tarragona de Unión

El problema para Unión es contractual. El vínculo del atacante finaliza el próximo 31 de diciembre y, ante el interés por asegurar su continuidad, los dirigentes agudizan el ingenio para encontrar una fórmula que permita retenerlo. La intención es sostener a un futbolista que atraviesa un gran presente, conoce el club, tiene identificación con el grupo y ofrece una cuota de gol que no resulta sencilla de reemplazar.

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La negociación no será sencilla y exigirá creatividad para acercar posiciones, pero en Santa Fe tienen claro que su continuidad representa mucho más que conservar a un delantero. Significa mantener a uno de los principales argumentos ofensivos del equipo y a un líder que tiene un peso específico dentro del vestuario.

Tarragona respondió con goles, regularidad y liderazgo. Ahora, con la temporada regular terminada, el desafío de Unión pasa por encontrar la manera de que su capitán siga siendo una de sus principales banderas en 2027.