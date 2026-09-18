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Así quedó el medallero general de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Este viernes, la delegación argentina obtuvo 19 medallas y se ubica segundo por detrás de Brasil que suma 138 preseas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Ovación

Por Ovación

18 de septiembre 2026 · 22:10hs
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Argentina se ubica segunda en el medallero de Los Juegos Suramericanos.

Argentina se ubica segunda en el medallero de Los Juegos Suramericanos.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 reparten medallas entre 15 países, con Brasil, Argentina y Colombia peleando la cima de la tabla hasta el momento.

Finalizada la jornada del viernes 18 de septiembre, Brasil lidera el medallero general con 138 medallas (54 oros, 49 platas y 35 bronces), seguido por Argentina con 120 (34-35-51), y Colombia, tercera con 83 (32-29-22).

Argentina sumó 19 medallas

Una de las actuaciones argentinas más destacadas tuvo como protagonista a Julieta Benedetti, quien se quedó con la medalla de oro en la prueba femenina de ciclismo de ruta disputada en Rafaela.

Las otras dos medallas doradas fueron obtenidas por el equipo femenino de sable y por Marcelo Gutiérrez, ganador de la prueba de rifle de aire a 10 metros. En esta última competencia, además, Alexis Eberhardt completó el podio con la medalla de bronce.

El boxeo fue uno de los deportes que más aportó a la obtención de medallas plateadas de Argentina. Así las cosas, Santiago Celes, Melanie Martínez, Lucía Muello y Lorena Balbuena consiguieron cuatro segundos puestos.

Las restantes medallas de plata llegaron a través de Agustina De Lucía y de la dupla de kata conformada por Pablo Aguirre y Sebastián Nunes, en judo. También obtuvo la presea plateada el relevo mixto de pentatlón moderno.

En cuanto a las medallas de bronce, Tomás Contte terminó tercero en la carrera masculina de ciclismo de ruta. También subieron al tercer escalón del podio el equipo masculino de espada, Ana Giuliano y el conjunto mixto de golf.

En tanto que la cosecha de terceros puestos se completó con Galo Villavicencio y Joaquín Tovagliari, en judo; Agustín Scenna y el cuádruple par masculino, en remo; y nuevamente Alexis Eberhardt, en tiro deportivo.

El medallero de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Brasil — 138 (54-49-35)

Argentina — 120 (34-35-51)

Colombia — 83 (32-29-22)

Venezuela — 69 (22-22-25)

Chile — 64 (18-20-26)

Uruguay — 25 (10-4-11)

Ecuador — 33 (8-11-14)

Perú — 35 (7-11-17)

Paraguay — 20 (5-6-9)

Panamá — 6 (0-1-5)

Aruba — 1 (0-1-0)

Bolivia — 2 (0-0-2)

Guyana — 1 (0-0-1)

Curacao — 1 (0-0-1)

Juegos Suramericanos Brasil medallas
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