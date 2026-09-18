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Santiago Celes ganó la medalla de plata en los Juegos Suramericanos

El argentino cayó ante el brasileño Luiz Oliveira en la final de hasta 60 kilos y sumó otra presea plateada para la delegación nacional.

Ovación

Por Ovación

18 de septiembre 2026 · 17:47hs
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Santiago Celes ganó la medalla de plata en los Juegos Suramericanos

Santiago Celes se quedó con la medalla de plata en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El boxeador argentino compitió en la categoría hasta 60 kilos y alcanzó el segundo lugar, aportando una nueva presea para la delegación nacional. De esta manera, el pugilista volvió a dejar a Argentina entre los protagonistas de la competencia regional.

LEER MÁS: Juegos Suramericanos: la delegación nacional consiguió varias medallas en el arranque de la jornada

Celes, plata en una final ante Brasil

El argentino afrontó el combate decisivo con el objetivo de alcanzar el primer puesto, pero Oliveira terminó imponiéndose en las tarjetas. El fallo unánime de los jurados consagró al representante brasileño como campeón de la categoría y dejó a Celes con la medalla plateada.

De esta manera, el boxeador argentino cerró su participación en la competencia con una presea y se convirtió en uno de los representantes nacionales que alcanzaron una final en la sede local de los Juegos Suramericanos.

Cuatro medallas plateadas para Argentina

Con la definición de Celes finalizó la participación de la delegación argentina en las finales de boxeo disputadas en la sede local. El resultado dejó un balance de cuatro medallas de plata para el país.

Antes de Celes, Melanie Martínez, Lucía Muello y Lorena Balbuena también habían alcanzado finales y obtenido preseas plateadas. Así, el boxeo argentino cerró su recorrido en las definiciones locales con cuatro subcampeonatos y una nueva presencia en el podio.

Juegos Suramericanos boxeo Brasil
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