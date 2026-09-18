Argentina sumó otra medalla en esgrima: bronce por equipos en espada masculina

Argentina venció 44-35 a Panamá en espada masculina y consiguió la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Argentina volvió a subirse al podio en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo masculino de espada, integrado por Alec Brooke, Jesús Lugones, Iván Groupierre y Agustín Gusman, derrotó 45-35 a Panamá en el duelo por el tercer puesto y consiguió la medalla de bronce. Así, la esgrima volvió a aportar una nueva presea para la delegación nacional.

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Victoria ante Panamá para quedarse con el bronce

El conjunto argentino afrontó el combate por el tercer y cuarto puesto con el objetivo de cerrar su participación con una medalla. Frente a Panamá, logró imponerse por 45-35 y aseguró un lugar en el podio de la competencia.

Alec Brooke, Jesús Lugones, Iván Groupierre y Agustín Gusman fueron los cuatro representantes que conformaron el equipo masculino de espada. El conjunto nacional consiguió sostener la ventaja durante el enfrentamiento y terminó celebrando una victoria que le permitió quedarse con el bronce.

La esgrima vuelve a aportar al medallero argentino

La medalla obtenida por el equipo masculino de espada se suma a la cosecha de la delegación argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La disciplina volvió a tener protagonismo y consiguió otra presencia en el podio.

Con este resultado, Argentina continúa ampliando su cantidad de medallas en la competencia y la esgrima vuelve a demostrar su presencia en una jornada con varios representantes nacionales entre los protagonistas.