Argentina volvió a subirse al podio en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo masculino de espada, integrado por Alec Brooke, Jesús Lugones, Iván Groupierre y Agustín Gusman, derrotó 45-35 a Panamá en el duelo por el tercer puesto y consiguió la medalla de bronce. Así, la esgrima volvió a aportar una nueva presea para la delegación nacional.
Argentina sumó otra medalla en esgrima: bronce por equipos en espada masculina
Argentina venció 44-35 a Panamá en espada masculina y consiguió la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Por Ovación
Victoria ante Panamá para quedarse con el bronce
El conjunto argentino afrontó el combate por el tercer y cuarto puesto con el objetivo de cerrar su participación con una medalla. Frente a Panamá, logró imponerse por 45-35 y aseguró un lugar en el podio de la competencia.
Alec Brooke, Jesús Lugones, Iván Groupierre y Agustín Gusman fueron los cuatro representantes que conformaron el equipo masculino de espada. El conjunto nacional consiguió sostener la ventaja durante el enfrentamiento y terminó celebrando una victoria que le permitió quedarse con el bronce.
La esgrima vuelve a aportar al medallero argentino
La medalla obtenida por el equipo masculino de espada se suma a la cosecha de la delegación argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La disciplina volvió a tener protagonismo y consiguió otra presencia en el podio.
Con este resultado, Argentina continúa ampliando su cantidad de medallas en la competencia y la esgrima vuelve a demostrar su presencia en una jornada con varios representantes nacionales entre los protagonistas.