Uno Santa Fe | Ovación | judo

Agustina De Lucia ganó la plata en judo en los Juegos Suramericanos

La judoca argentina perdió la final de la categoría hasta 63 kilos ante la venezolana Anriquelis Barrios y se quedó con la medalla plateada.

Ovación

Por Ovación

18 de septiembre 2026 · 16:18hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Agustina De Lucia ganó la plata en judo en los Juegos Suramericanos

Gentileza Cadena 3

Agustina De Lucia consiguió una nueva medalla para Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La representante nacional tuvo una destacada actuación en judo y alcanzó la final de la categoría hasta 63 kilos. En la definición, cayó frente a la venezolana Anriquelis Barrios y terminó en el segundo lugar del podio, asegurando una nueva presea para la delegación argentina.

LEER MÁS: Juegos Suramericanos: la delegación nacional consiguió varias medallas en el arranque de la jornada

De Lucia llegó hasta la definición

La judoca argentina protagonizó una gran jornada y logró avanzar hasta el combate decisivo de la categoría de 63 kilos. Su recorrido le permitió asegurarse una medalla y representar a Argentina en una nueva definición internacional.

En la final, De Lucia se enfrentó con Anriquelis Barrios, representante de Venezuela. El combate terminó con victoria de la venezolana, que se quedó con la medalla dorada, mientras que la argentina consiguió la plata.

Otra medalla para Argentina

Con este resultado, Agustina De Lucia terminó segunda en su categoría y sumó una nueva presea para la delegación nacional en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La medalla plateada representa el premio a una jornada destacada para la judoca argentina, que alcanzó la final y aseguró a Argentina otro lugar en el podio de la competencia.

judo Juegos Suramericanos
Noticias relacionadas
Las Leonas vencieron a Chile por 5 a 1 en la Asociación Santafesina de Hockey.

Las Leonas derrotaron a Chile y son finalistas de los Juegos Odesur

la fifa le dio una buena noticia a argentina: los proximos amistosos serviran para cumplir sanciones

La FIFA le dio una buena noticia a Argentina: los próximos amistosos servirán para cumplir sanciones

plata para argentina en boxeo femenino: melanie martinez cayo en una final muy disputada

Plata para Argentina en boxeo femenino: Melanie Martínez cayó en una final muy disputada

argentina volvio a festejar en esgrima: oro en sable y triunfo ante brasil

Argentina volvió a festejar en esgrima: oro en sable y triunfo ante Brasil

Lo último

Con Tarragona de regreso, Unión busca otra versión para volver a hacerse fuerte en casa

Con Tarragona de regreso, Unión busca otra versión para volver a hacerse fuerte en casa

El Foro contra la Impunidad cuestiona la ley de cuidacoches: Prohíbe una actividad que utilizan como herramienta de subsistencia

El Foro contra la Impunidad cuestiona la ley de cuidacoches: "Prohíbe una actividad que utilizan como herramienta de subsistencia"

El boxeo argentino sigue sumando medallas: Lorena Balbuena ganó la plata en los 75 kilos

El boxeo argentino sigue sumando medallas: Lorena Balbuena ganó la plata en los 75 kilos

Último Momento
Con Tarragona de regreso, Unión busca otra versión para volver a hacerse fuerte en casa

Con Tarragona de regreso, Unión busca otra versión para volver a hacerse fuerte en casa

El Foro contra la Impunidad cuestiona la ley de cuidacoches: Prohíbe una actividad que utilizan como herramienta de subsistencia

El Foro contra la Impunidad cuestiona la ley de cuidacoches: "Prohíbe una actividad que utilizan como herramienta de subsistencia"

El boxeo argentino sigue sumando medallas: Lorena Balbuena ganó la plata en los 75 kilos

El boxeo argentino sigue sumando medallas: Lorena Balbuena ganó la plata en los 75 kilos

Lago entrenó con los suplentes y Colón lo esperará hasta último momento

Lago entrenó con los suplentes y Colón lo esperará hasta último momento

Lucía Muello ganó la plata para Argentina en boxeo tras una final ante Brasil

Lucía Muello ganó la plata para Argentina en boxeo tras una final ante Brasil

Ovación
Juegos Suramericanos 2026: hockey, remo y tiro entre las competencias del viernes 18 de septiembre

Juegos Suramericanos 2026: hockey, remo y tiro entre las competencias del viernes 18 de septiembre

El boxeo argentino sigue sumando medallas: Lorena Balbuena ganó la plata en los 75 kilos

El boxeo argentino sigue sumando medallas: Lorena Balbuena ganó la plata en los 75 kilos

Lucía Muello ganó la plata para Argentina en boxeo tras una final ante Brasil

Lucía Muello ganó la plata para Argentina en boxeo tras una final ante Brasil

Argentina volvió a festejar en esgrima: oro en sable y triunfo ante Brasil

Argentina volvió a festejar en esgrima: oro en sable y triunfo ante Brasil

La FIFA le dio una buena noticia a Argentina: los próximos amistosos servirán para cumplir sanciones

La FIFA le dio una buena noticia a Argentina: los próximos amistosos servirán para cumplir sanciones

Policiales
Hirieron con una perdigonada de escopeta a un joven de 21 años en Santa Rosa de Lima

Hirieron con una perdigonada de escopeta a un joven de 21 años en Santa Rosa de Lima

Vecinos de Arroyo Leyes atraparon a un menor tras un robo: los objetos secuestrados abrieron otra investigación

Vecinos de Arroyo Leyes atraparon a un menor tras un robo: los objetos secuestrados abrieron otra investigación

Huyó de la Policía, se refugió en una casa y cayó preso con una pistola .45 cargada

Huyó de la Policía, se refugió en una casa y cayó preso con una pistola .45 cargada

Escenario
Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social