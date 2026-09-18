Agustina De Lucia ganó la plata en judo en los Juegos Suramericanos

La judoca argentina perdió la final de la categoría hasta 63 kilos ante la venezolana Anriquelis Barrios y se quedó con la medalla plateada.

Agustina De Lucia consiguió una nueva medalla para Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La representante nacional tuvo una destacada actuación en judo y alcanzó la final de la categoría hasta 63 kilos. En la definición, cayó frente a la venezolana Anriquelis Barrios y terminó en el segundo lugar del podio, asegurando una nueva presea para la delegación argentina.

De Lucia llegó hasta la definición

La judoca argentina protagonizó una gran jornada y logró avanzar hasta el combate decisivo de la categoría de 63 kilos. Su recorrido le permitió asegurarse una medalla y representar a Argentina en una nueva definición internacional.

En la final, De Lucia se enfrentó con Anriquelis Barrios, representante de Venezuela. El combate terminó con victoria de la venezolana, que se quedó con la medalla dorada, mientras que la argentina consiguió la plata.

Otra medalla para Argentina

Con este resultado, Agustina De Lucia terminó segunda en su categoría y sumó una nueva presea para la delegación nacional en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La medalla plateada representa el premio a una jornada destacada para la judoca argentina, que alcanzó la final y aseguró a Argentina otro lugar en el podio de la competencia.