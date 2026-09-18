La histórica planta de barrio San Martín retomará la producción la próxima semana con una estructura reducida. Hubo compromiso para dar prioridad a los cesanteados ante una eventual recuperación. El Sindicato de la Carne advirtió por la suba de tarifas y el impacto de la importación de carne porcina.

Tras un acuerdo en el Ministerio de Trabajo, el frigorífico Don Juan despidió a 27 empleados y reabrirá con 25

La crisis que atraviesa el histórico frigorífico Don Juan , ubicado en el barrio San Martín de la capital santafesina, registró este viernes una definición clave. Tras una extensa audiencia en la sede del Ministerio de Trabajo de la provincia, la empresa y el Sindicato de la Carne alcanzaron un acuerdo parcial: la firma concretó el despido de 27 trabajadores y se comprometió a preservar 25 puestos operativos para reiniciar la actividad productiva la próxima semana.

Daniel Roa, representante del gremio cárnico, confirmó los términos del acta firmada e indicó que el entendimiento contempla una cláusula de prioridad para reincorporar al personal cesanteado en caso de un futuro incremento en los niveles de faena y procesamiento. Las 27 desvinculaciones formalizadas este viernes se suman a otros ocho despidos notificados la semana pasada, profundizando el ajuste en la empresa familiar fundada en 1931.

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Nueva audiencia

Las partes acordaron volver a reunirse en audiencia formal el próximo 8 de octubre para destrabar la negociación por el pago de las indemnizaciones, la cancelación de deudas salariales pendientes y las condiciones laborales del personal que continuará en funciones.

"La empresa se comprometió en esta acta a mantener 25 puestos de trabajo en la planta y retomar su actividad productiva a partir de la semana que viene. Existirá el compromiso de reincorporar prioritariamente a los despedidos si la producción vuelve a crecer", subrayó Daniel Roa, integrante del Sindicato de la Carne.

Costos en alza y la alerta sindical por la carne porcina

El gremio de la carne detalló las causas que desencadenaron la parálisis de la planta santafesina y planteó reclamos para el sector:

Insumos y tarifas desbordadas: José Viñuela, dirigente del sindicato, precisó que la suba de los costos fijos asfixió la rentabilidad de la empresa. Como ejemplo, señaló que la factura de energía eléctrica del establecimiento se triplicó, pasando de $5 millones a $15 millones.

Foco en el mercado interno: el parate de Don Juan se enmarca en la compleja coyuntura que atraviesan los frigoríficos que operan exclusivamente para el consumo doméstico.

Alarma por importaciones desde Brasil: el sindicato proyectó que durante el año podrían ingresar al país cerca de 60.000 toneladas de carne porcina brasileña, lo que según sus estimaciones operativas pondría en riesgo alrededor de 3.000 empleos en la industria nacional.