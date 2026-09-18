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Los convocados en Unión con la vuelta del goleador y la presencia del último refuerzo

El plantel rojiblanco se encuentra concentrado en Casa Unión esperando el partido ante Independiente. Vuelve Cristian Tarragona y se suma Tobías Rubio

Ovación

Por Ovación

18 de septiembre 2026 · 21:42hs
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Los convocados en Unión con la vuelta de Cristian Tarragona.

Los convocados en Unión con la vuelta de Cristian Tarragona.

Este viernes, el plantel rojiblanco quedó concentrado en Casa Unión a la espera del partido que jugará este sábado desde las 16.45 frente a Independiente.

Novedades en la lista de convocados

Sin dudas que la novedad más saliente tiene que ver con la presencia del goleador Cristian Tarragona, quien no estuvo ante Talleres, por su expulsión contra Instituto.

Pero además, la otra noticia destacada tiene que ver con la presencia del defensor Tobías Rubio, quien fue el último refuerzo en sumarse, proveniente de Racing.

LEER MÁS: Unión con dos cambios definidos y varias dudas para enfrentar a Independiente

El jugador viene entrenando con el plantel desde la semana pasada, pero no había sido convocado para el partido ante Talleres y ahora se da su primera convocatoria.

Por lo tanto, salen de la lista, el lateral Nazareno Fassi y el mediocampista Santiago Grella, para los ingresos de Tarragona y de Rubio, el primero de ellos será titular y el segundo ocupará un lugar en el banco.

Unión convocados Cristian Tarragona
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