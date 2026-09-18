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Central Córdoba reaccionó y rescató un empate 2-2 ante Defensa y Justicia

Central Córdoba y el Halcón empataron en Santiago del Estero por la décima fecha del campeonato, en un encuentro que tuvo cuatro goles y un penal repetido.

Ovación

Por Ovación

18 de septiembre 2026 · 20:13hs
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Central Córdoba reaccionó y rescató un empate 2-2 ante Defensa y Justicia

Central Córdoba y Defensa y Justicia terminaron 2-2 en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la décima fecha del campeonato. El partido tuvo un segundo tiempo de mucha intensidad, con goles, intervenciones del VAR y un penal que debió ejecutarse nuevamente. El Ferroviario reaccionó después de quedar abajo y consiguió rescatar un punto ante el Halcón.

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Un segundo tiempo con todos los condimentos

Defensa y Justicia consiguió ponerse nuevamente en ventaja a los siete minutos del complemento, cuando Leandro Fernández apareció para marcar el 2-1. El conjunto visitante buscó aprovechar el envión y tuvo algunas situaciones para ampliar la diferencia, aunque Central Córdoba logró mantenerse en partido.

El Ferroviario insistió y encontró la igualdad a los 25 minutos. Marco Iacobellis apareció para convertir y establecer el 2-2, en un tramo donde el encuentro comenzó a disputarse con mayor intensidad y los dos equipos generaron aproximaciones.

Después del empate, Central Córdoba tuvo varias acciones ofensivas y obligó a intervenir a la defensa del Halcón. Los locales buscaron aprovechar las pelotas detenidas y los centros al área, mientras Defensa intentó responder con ataques rápidos.

El VAR y un penal que tuvo que repetirse

Sobre los 43 minutos, el partido sumó otro capítulo con la intervención del VAR. Pablo Echavarría revisó una jugada dentro del área y terminó sancionando penal para Central Córdoba por una mano de Nazareno Roselli.

Leonardo Sequeira se hizo cargo de la ejecución y convirtió desde los doce pasos para poner el 2-2. Sin embargo, la acción tuvo una segunda revisión: el arquero de Defensa y Justicia se había adelantado y el penal debió ejecutarse nuevamente. En el segundo intento, Sequeira volvió a convertir y selló la igualdad.

En los minutos finales, ambos equipos tuvieron posibilidades para quedarse con la victoria, pero ninguno consiguió romper nuevamente el empate. Así, Central Córdoba y Defensa y Justicia repartieron puntos en un encuentro que tuvo cuatro goles, mucha actividad en las áreas y al VAR como protagonista.

Central Córdoba Defensa y Justicia empates
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