Una pelea entre dos mujeres en el hotel Rivadavia reveló que una de ellas hacía delivery de drogas

Una mujer fue herida con un arma blanca durante una pelea en el hotel de Rivadavia al 2700. La agresora quedó detenida tras hallarle 108 dosis de cocaína fraccionada y elementos para narcomenudeo

En la mañana del miércoles se produjo una violenta pelea entre dos mujeres en el interior del hotel Rivadavia , ubicado sobre avenida Rivadavia al 2700, en el macrocentro de la ciudad de Santa Fe. Como consecuencia del enfrentamiento, los responsables del lugar denunciaron el hecho a la central de emergencias 911 .

Minutos después llegaron oficiales de la Brigada Motorizada , que aprehendieron a una de las involucradas. La otra mujer resultó herida. La detenida fue identificada como N. M. A., de 21 años . Al requisar sus pertenencias, los policías secuestraron 108 dosis de cocaína fraccionadas y acondicionadas para la venta , además de otros 131 gramos de cocaína en terrones y una balanza digital con restos de la misma sustancia.

detenida hotel rivadavia La mujer detenida luego de la pelea en el hotel Rivadavia a la que se le secuestró la droga gentileza

Herida y asistida por el SIES 107

La mujer herida, identificada como J. A. G., de 24 años, presentaba sangre en la cabeza como consecuencia de la agresión sufrida. Ante esa situación, los policías convocaron al SIES 107 y un médico le practicó curaciones en el lugar.

Hallazgo de cocaína

Tras el secuestro de los estupefacientes, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) especializados en narcotráfico fueron convocados por la Brigada Motorizada. Los pesquisas realizaron el correspondiente narcotest, que confirmó que la sustancia hallada era cocaína.

El secuestro de una balanza electrónica, junto con la droga fraccionada, hizo presumir a los investigadores que la joven detenida se dedicaría al microtráfico y narcomenudeo.

droga secuestrada hotel rivadavia 2 La droga secuestrada en el hotel Rivadavia gentileza

Investigación por microtráfico

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y a la PDI, que a su vez comunicaron el procedimiento al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó que se informe sobre el estado de salud de la mujer herida, que la detenida continúe privada de su libertad, sea debidamente identificada y se le forme causa como presunta infractora de la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239/23.

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