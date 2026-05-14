Uno Santa Fe | Policiales | pelea

Una pelea entre dos mujeres en el hotel Rivadavia reveló que una de ellas hacía delivery de drogas

Una mujer fue herida con un arma blanca durante una pelea en el hotel de Rivadavia al 2700. La agresora quedó detenida tras hallarle 108 dosis de cocaína fraccionada y elementos para narcomenudeo

Juan Trento

Por Juan Trento

14 de mayo 2026 · 11:22hs
La droga secuestrada en el hotel Rivadavia del macrocentro santafesino

gentileza

La droga secuestrada en el hotel Rivadavia del macrocentro santafesino

En la mañana del miércoles se produjo una violenta pelea entre dos mujeres en el interior del hotel Rivadavia, ubicado sobre avenida Rivadavia al 2700, en el macrocentro de la ciudad de Santa Fe. Como consecuencia del enfrentamiento, los responsables del lugar denunciaron el hecho a la central de emergencias 911.

Minutos después llegaron oficiales de la Brigada Motorizada, que aprehendieron a una de las involucradas. La otra mujer resultó herida. La detenida fue identificada como N. M. A., de 21 años. Al requisar sus pertenencias, los policías secuestraron 108 dosis de cocaína fraccionadas y acondicionadas para la venta, además de otros 131 gramos de cocaína en terrones y una balanza digital con restos de la misma sustancia.

detenida hotel rivadavia
La mujer detenida luego de la pelea en el hotel Rivadavia a la que se le secuestró la droga

La mujer detenida luego de la pelea en el hotel Rivadavia a la que se le secuestró la droga

Herida y asistida por el SIES 107

La mujer herida, identificada como J. A. G., de 24 años, presentaba sangre en la cabeza como consecuencia de la agresión sufrida. Ante esa situación, los policías convocaron al SIES 107 y un médico le practicó curaciones en el lugar.

Hallazgo de cocaína

Tras el secuestro de los estupefacientes, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) especializados en narcotráfico fueron convocados por la Brigada Motorizada. Los pesquisas realizaron el correspondiente narcotest, que confirmó que la sustancia hallada era cocaína.

El secuestro de una balanza electrónica, junto con la droga fraccionada, hizo presumir a los investigadores que la joven detenida se dedicaría al microtráfico y narcomenudeo.

droga secuestrada hotel rivadavia 2
La droga secuestrada en el hotel Rivadavia

La droga secuestrada en el hotel Rivadavia

Investigación por microtráfico

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y a la PDI, que a su vez comunicaron el procedimiento al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó que se informe sobre el estado de salud de la mujer herida, que la detenida continúe privada de su libertad, sea debidamente identificada y se le forme causa como presunta infractora de la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239/23.

• LEER MÁS: Intentaron usurpar un inmueble allanado por venta de drogas y terminaron aprehendidos

pelea Hotel detenida delivery drogas
Noticias relacionadas
Un niño cayó de un camión municipal en Santo Tomé y permanece internado en grave estado

Un niño cayó de un camión municipal en Santo Tomé y permanece internado en grave estado

Intentaron usurpar un inmueble allanado por venta de drogas y terminaron aprehendidos

Intentaron usurpar un inmueble allanado por venta de drogas y terminaron aprehendidos

El recuento de la droga frente a testigos arrojó que son 321 con 285 gramos. Es la segunda avioneta en solo una semana en territorio santafesino

Secuestraron 321 kilos de cocaína de la avioneta en Villa Eloísa y buscan a la banda narco Los Bilbao

Detuvieron al piloto y al copiloto bolivianos del avión narco que aterrizó en Villa Eloísa tras un operativo de Gendarmería

Detuvieron al piloto y al copiloto bolivianos del avión narco que aterrizó en Villa Eloísa tras un operativo de Gendarmería

Lo último

Racing, que le debe a Unión lo de Nardoni, sigue con los reclamos: Competencia rota

Racing, que le debe a Unión lo de Nardoni, sigue con los reclamos: "Competencia rota"

Sinner se metió en las semifinales del Masters 1000 de Roma y logró un récord histórico

Sinner se metió en las semifinales del Masters 1000 de Roma y logró un récord histórico

Tiroteo en San Cristóbal: liberaron al adolescente acusado de ser cómplice del ataque en la escuela Mariano Moreno

Tiroteo en San Cristóbal: liberaron al adolescente acusado de ser cómplice del ataque en la escuela Mariano Moreno

Último Momento
Racing, que le debe a Unión lo de Nardoni, sigue con los reclamos: Competencia rota

Racing, que le debe a Unión lo de Nardoni, sigue con los reclamos: "Competencia rota"

Sinner se metió en las semifinales del Masters 1000 de Roma y logró un récord histórico

Sinner se metió en las semifinales del Masters 1000 de Roma y logró un récord histórico

Tiroteo en San Cristóbal: liberaron al adolescente acusado de ser cómplice del ataque en la escuela Mariano Moreno

Tiroteo en San Cristóbal: liberaron al adolescente acusado de ser cómplice del ataque en la escuela Mariano Moreno

Gimnasia festejó ante República del Oeste en la Liga Próximo de damas

Gimnasia festejó ante República del Oeste en la Liga Próximo de damas

El plantel de Unión entrenó con el foco puesto en la Copa Argentina

El plantel de Unión entrenó con el foco puesto en la Copa Argentina

Ovación
Racing, que le debe a Unión lo de Nardoni, sigue con los reclamos: Competencia rota

Racing, que le debe a Unión lo de Nardoni, sigue con los reclamos: "Competencia rota"

El explosivo mensaje de Di María tras la victoria de Rosario Central ante Racing

El explosivo mensaje de Di María tras la victoria de Rosario Central ante Racing

La advertencia de D´Onofrio tras la polémica en Rosario Central - Racing: Guardia alta

La advertencia de D´Onofrio tras la polémica en Rosario Central - Racing: "Guardia alta"

Así se jugarán las semifinales del Torneo Apertura

Así se jugarán las semifinales del Torneo Apertura

Alertan por el calor extremo en varios partidos del Mundial y piden postergar partidos

Alertan por el calor extremo en varios partidos del Mundial y piden postergar partidos

Policiales
Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Secuestraron 321 kilos de cocaína de la avioneta en Villa Eloísa y buscan a la banda narco Los Bilbao

Secuestraron 321 kilos de cocaína de la avioneta en Villa Eloísa y buscan a la banda narco Los Bilbao

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Escenario
Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe