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¿Cómo se encuentra la negociación entre Unión y Leonardo Madelón?

Cristian Bragarnik representante de Leonardo Madelón y el presidente de Unión Luis Spahn negocian la continuidad del entrenador

Ovación

Por Ovación

14 de mayo 2026 · 11:33hs
Existen diferencias entre Unión y Madelón por la renovación del contrato.

Existen diferencias entre Unión y Madelón por la renovación del contrato.

Hace un mes, en la previa al partido con Newell's, Cristian Bragarnik estuvo en Santa Fe y se reunió con el presidente de Unión Luis Spahn para negociar la continuidad de Leonardo Madelón.

Unión negocia la continuidad de Madelón

En esa charla, el representante del DT puso sobre la mesa el número que pretendía para extender el vínculo del entrenador con la institución rojiblanca. Pero Spahn pidió esperar a terminar la competencia para negociar.

No obstante, el dinero que pidió Bragarnik está muy lejos de lo que puede pagar Unión. Se menciona, que habría solicitado un aumento del 30%, inviable para la dirigencia.

Y a la vez, se dice que Spahn habría ofrecido un aumento, pero con un porcentaje significativamente menor al que le pidió Bragarnik.

LEER MÁS: El partido entre Unión e Independiente tendría fecha definida

Así las cosas y si bien ambas partes están predispuestas a continuar negociando, la realidad indica que por ahora son grandes las diferencias entre lo que solicita Madelón y lo que está dispuesto a pagar Spahn.

El contrato de Madelón con Unión expiró, pero se extendió una prórroga para que el entrenador termine de dirigir en el Torneo Apertura.

Y lo mismo sucedería para el partido contra Independiente por Copa Argentina. Por ello la dirigencia trabaja en ese tema para solicitar un permiso especial y que Madelón esté en el banco en el choque ante el Rojo.

Unión Madelón Spahn
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