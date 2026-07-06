España y Portugal animarán una final anticipada en busca de los cuartos del Mundial

España y Portugal, dos de los grandes candidatos a quedarse con el Mundial, se enfrentarán desde las 16 en Dallas, por los octavos de final del Mundial.

El Mundial 2026 ofrecerá este lunes uno de los partidos más esperados de la fase eliminatoria cuando Portugal y España se enfrenten desde las 16 en el Estadio Dallas, por los octavos de final, en un choque que bien podría haber sido la definición del certamen.

Dos de las principales potencias del fútbol europeo buscarán un lugar entre los ocho mejores de la Copa del Mundo, con el incentivo adicional de que el vencedor enfrentará en cuartos de final al ganador del cruce entre Estados Unidos y Bélgica.

Con arbitraje del inglés Anthony Taylor y televisación de D Sports, el clásico ibérico promete emociones desde el primer minuto.

Portugal quiere despejar las dudas

El seleccionado dirigido por Roberto Martínez llegó al Mundial como uno de los máximos candidatos, aunque su recorrido en la fase de grupos dejó algunas incertidumbres.

Los lusos debutaron con un empate 1-1 frente a República Democrática del Congo, luego reaccionaron con una contundente goleada por 5-0 sobre Uzbekistán, pero volvieron a dejar puntos en el camino al igualar sin goles con Colombia, resultado que les impidió quedarse con el primer lugar del Grupo K.

Esa segunda posición los obligó a medirse con Croacia en los 16avos de final, donde consiguieron una trabajada victoria por 2-1 en un encuentro cargado de emociones para meterse entre los 16 mejores.

Ahora tendrán un desafío de máxima exigencia, con Cristiano Ronaldo como principal referencia ofensiva, acompañado por figuras como Bruno Fernandes, Rafael Leao, Vitinha y João Neves.

España llega con paso firme

La Roja, en tanto, mostró una versión mucho más sólida en lo que va del torneo. El equipo de Luis de la Fuente terminó como líder del Grupo H luego de igualar sin goles ante Cabo Verde, golear 4-0 a Arabia Saudita y derrotar 1-0 a Uruguay.

En los 16avos de final volvió a exhibir todo su potencial al vencer con autoridad por 3-0 a Austria, con una gran actuación de Mikel Oyarzabal, quien ya acumula cuatro goles y aparece como uno de los máximos artilleros del campeonato.

Con un plantel repleto de talento, liderado por Rodri, Pedri, Dani Olmo y el joven Lamine Yamal, España buscará confirmar su candidatura frente a un rival de máxima jerarquía.

Probables formaciones

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves; Francisco Conceição, Bruno Fernandes, Rafael Leao; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.