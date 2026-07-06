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Estados Unidos y Bélgica, por un lugar entre los ocho mejores del Mundial 2026

Estados Unidos y Bélgica se enfrentarán en Seattle, desde las 21, en busca de los cuartos de final del Mundial 2026.

Ovación

Por Ovación

6 de julio 2026 · 07:54hs
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Estados Unidos y Bélgica, por un lugar entre los ocho mejores del Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 comenzará este lunes a definir a sus clasificados a los cuartos de final con un atractivo cruce entre Estados Unidos y Bélgica, que se enfrentarán desde las 21 en el Seattle Stadium por los octavos de final.

El conjunto anfitrión, dirigido por Mauricio Pochettino, intentará seguir haciendo historia en su Mundial, mientras que los europeos llegan con el envión anímico que significó una agónica clasificación frente a Senegal. El ganador del encuentro se cruzará en la próxima instancia con el vencedor del esperado duelo entre España y Portugal.

Estados Unidos quiere aprovechar el impulso de jugar en casa

El seleccionado estadounidense mostró un buen rendimiento durante la fase de grupos. Debutó con una goleada frente a Paraguay, luego superó 2-0 a Australia y, pese a caer en la última fecha ante una ya eliminada Turquía, terminó como líder de su zona.

En los 16avos de final dio un nuevo golpe al vencer por 2-0 a Bosnia, resultado que le permitió avanzar con autoridad y alimentar la ilusión de llegar por primera vez a los cuartos de final en esta edición del certamen.

Una de las principales noticias para Pochettino fue la habilitación de Folarin Balogun. El delantero había sido expulsado en el encuentro anterior, pero el Comité Disciplinario de la FIFA dejó sin efecto la tarjeta roja, por lo que estará disponible para integrar el once titular.

Bélgica llega fortalecida tras una clasificación épica

El seleccionado belga protagonizó uno de los encuentros más vibrantes de los 16avos de final. Perdía 2-0 frente a Senegal cuando restaban apenas cinco minutos para el cierre del tiempo reglamentario, logró igualarlo de manera heroica y terminó imponiéndose 3-2 en el alargue gracias a un penal convertido por Youri Tielemans en la última acción del partido.

Los dirigidos por Rudi García habían finalizado primeros en el Grupo G tras empatar con Egipto e Irán y golear 5-1 a Nueva Zelanda, resultados que les permitieron avanzar como líderes.

Ahora buscarán imponer la jerarquía de futbolistas como Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Jeremy Doku y Leandro Trossard para continuar en carrera por el título.

Probables formaciones

Estados Unidos: Matthew Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Alexander Freeman, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Ricardo Pepi y Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard; Jeremy Doku. DT: Rudi García.

Estados Unidos Bélgica Mundial
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