La zona A2 del Torneo Oficial 2025 está semana a semana cada vez más apasionante, con punteros que se van prestando la vanguardia. Ahora es el turno de Alumni de Laguna Paiva, luego de doblegar como visitante a Colón, que le permite trepar al peldaño superior.
Alumni superó a Colón y es el único puntero del Oficial A2
Alumni dio la nota y le ganó como visitante a Colón por 86-73 para prenderse en lo más alto de la Zona A2 del Torneo Oficial.
Por Ovación
Asimismo, también festejaron en el cierre de la Jornada 18: Almagro B, Macabi y Kimberley.
TORNEO OFICIAL A2 - FECHA 18
Miércoles 29 de octubre
CUST B 66 (Nicolás Nessier 17) - Santa Rosa 73 (Leandro Sasia 19)
Jueves 30 de octubre
Macabi 63 (Alejo Saidler 12) - República del Oeste 62 (Alejo Bieler 17)
Colón (SF) 73 (Esteban Espinoza 20) - Alumni (LP) 86 (Gianluca Simonella 28)
Almagro B 90 (Franco Oreggioni 16) - Centenario 42 (León Pines 14)
UNL 57 (Isaac Brodsky 17) - Kimberley 64 (Santino Chantiri 15)
Libre: Regatas Coronda
TABLA DE POSICIONES
Alumni 30 (13-4); Colón y Regatas Coronda 28 (12-4); Almagro B 28 (11-6); República del Oeste 26 (11-5); Kimberley y Macabi 26 (9-8); CUST B 21 (5-11); Santa Rosa y UNL 20 (4-12); Centenario 16 (0-16)
Fuente: ASB