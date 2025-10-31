Uno Santa Fe | Ovación | Alumni

Alumni superó a Colón y es el único puntero del Oficial A2

Alumni dio la nota y le ganó como visitante a Colón por 86-73 para prenderse en lo más alto de la Zona A2 del Torneo Oficial.

Ovación

Por Ovación

31 de octubre 2025 · 09:35hs
Alumni superó a Colón y es el único puntero del Oficial A2

La zona A2 del Torneo Oficial 2025 está semana a semana cada vez más apasionante, con punteros que se van prestando la vanguardia. Ahora es el turno de Alumni de Laguna Paiva, luego de doblegar como visitante a Colón, que le permite trepar al peldaño superior.

Asimismo, también festejaron en el cierre de la Jornada 18: Almagro B, Macabi y Kimberley.

TORNEO OFICIAL A2 - FECHA 18

Miércoles 29 de octubre

CUST B 66 (Nicolás Nessier 17) - Santa Rosa 73 (Leandro Sasia 19)

Jueves 30 de octubre

Macabi 63 (Alejo Saidler 12) - República del Oeste 62 (Alejo Bieler 17)

Colón (SF) 73 (Esteban Espinoza 20) - Alumni (LP) 86 (Gianluca Simonella 28)

Almagro B 90 (Franco Oreggioni 16) - Centenario 42 (León Pines 14)

UNL 57 (Isaac Brodsky 17) - Kimberley 64 (Santino Chantiri 15)

Libre: Regatas Coronda

TABLA DE POSICIONES

Alumni 30 (13-4); Colón y Regatas Coronda 28 (12-4); Almagro B 28 (11-6); República del Oeste 26 (11-5); Kimberley y Macabi 26 (9-8); CUST B 21 (5-11); Santa Rosa y UNL 20 (4-12); Centenario 16 (0-16)

Fuente: ASB

Alumni Colón Oficial
Noticias relacionadas
rosario central expone su invicto en una dura visita a instituto

Rosario Central expone su invicto en una dura visita a Instituto

En el último partido de la fecha 7 del Repechaje, Los Piratitas superaron a Peñaloza por 3 a 1.

Se completó la 7° fecha del Clausura Griselda Weimer

avanza la disputa de la fecha 10 del clausura chiji serenotti

Avanza la disputa de la fecha 10 del Clausura Chijí Serenotti

cust y gimnasia jugaran la final del clausura u21 femenino

CUST y Gimnasia jugarán la final del Clausura U21 Femenino

Lo último

San Lorenzo se la juega ante el durísimo Riestra en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo se la juega ante el durísimo Riestra en el Nuevo Gasómetro

Rescataron a una mujer que estuvo cuatro días secuestrada y fue golpeada por su ex pareja en Recreo

Rescataron a una mujer que estuvo cuatro días secuestrada y fue golpeada por su ex pareja en Recreo

Rosario Central expone su invicto en una dura visita a Instituto

Rosario Central expone su invicto en una dura visita a Instituto

Último Momento
San Lorenzo se la juega ante el durísimo Riestra en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo se la juega ante el durísimo Riestra en el Nuevo Gasómetro

Rescataron a una mujer que estuvo cuatro días secuestrada y fue golpeada por su ex pareja en Recreo

Rescataron a una mujer que estuvo cuatro días secuestrada y fue golpeada por su ex pareja en Recreo

Rosario Central expone su invicto en una dura visita a Instituto

Rosario Central expone su invicto en una dura visita a Instituto

Se completó la 7° fecha del Clausura Griselda Weimer

Se completó la 7° fecha del Clausura Griselda Weimer

Avanza la disputa de la fecha 10 del Clausura Chijí Serenotti

Avanza la disputa de la fecha 10 del Clausura Chijí Serenotti

Ovación
Una baja cantada en los convocados de Unión para visitar a Newells

Una baja cantada en los convocados de Unión para visitar a Newell's

Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores 2025

Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores 2025

Cuándo se juega la final de la Copa Sudamericana 2025

Cuándo se juega la final de la Copa Sudamericana 2025

Alumni superó a Colón y es el único puntero del Oficial A2

Alumni superó a Colón y es el único puntero del Oficial A2

Avanza la disputa de la fecha 10 del Clausura Chijí Serenotti

Avanza la disputa de la fecha 10 del Clausura Chijí Serenotti

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros