Así sonó el himno de Argentina en la final del Mundial en la voz de María Becerra

María Becerra fue la gran encargada de entonar las estrofas del Himno Nacional de Argentina en los momentos previos al inicio de la final del Mundial

En medio de la tensión lógica que genera ver a la Selección Argentina en una nueva cita con la historia, el arte y la identidad nacional se hicieron presentes en el campo de juego a través de una de las voces más representativas del momento.

María Becerra fue la gran encargada de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino en los momentos previos al inicio de la final del Mundial 2026.

Así sonó el himno de Argentina en la final

Con un viaje relámpago en avión privado que mantuvo en vilo al mundo del espectáculo y el deporte durante las últimas horas, la artista oriunda de Quilmes cumplió el sueño de acompañar a la Scaloneta en el partido más importante del planeta. Las cámaras de la transmisión oficial captaron los rostros concentrados y emocionados de los futbolistas de la Selección Argentina, quienes cantaron a la par de la artista en un abrazo fraternal que ya es marca registrada de este ciclo.

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Así sonó el himno argentino en el MetLife pic.twitter.com/0XvNZlz4ge — Selección Argentina (@Argentina) July 19, 2026

La emoción de María Becerra en la previa

En diálogo con el periodista Martín Arévalo en la previa del encuentro, la artista aseguró que se trata del momento más trascendente que le tocó vivir sobre un escenario: "Lo mejor de mi carrera será cantar el himno argentino en esta final del mundo", afirmó ya adentro de la cancha.

El crecimiento de la carrera de María Becerra fue exponencial, coronándose como la artista femenina argentina más reproducida a nivel mundial durante cuatro años consecutivos en Spotify y logrando un récord nacional. Todo eso, la llevó a ser una voz importante dentro de la máxima cita mundialista.