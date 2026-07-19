El dolor por haber quedado a las puertas de un nuevo título mundial no opacó el mensaje que eligió transmitir Lionel Scaloni apenas terminó la final frente a España. Lejos de detenerse en la derrota por 1-0, el entrenador prefirió resaltar el recorrido de la Selección Argentina y el compromiso de sus futbolistas durante todo el torneo.
Scaloni, tras la caída de Argentina: "Somos grandes en la victoria y también en la derrota"
El DT de Argentina, Lionel Scaloni, dejó de lado la frustración por la derrota ante España y valoró el esfuerzo de un plantel que llegó a la final del Mundial
• LEER MÁS: Argentina dejó el alma, pero España fue más y se coronó campeón del mundo por segunda vez
"Ahora siento tristeza, pero principalmente tengo un agradecimiento eterno a estos chicos, porque llegar hasta acá cuesta un montón", afirmó el técnico, todavía con la emoción a flor de piel tras la definición del Mundial 2026.
Fiel a la línea que mantuvo desde que asumió al frente de la Albiceleste, Scaloni también dejó una reflexión sobre la manera de afrontar los momentos adversos.
Scaloni, reflexivo en Argentina
"Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota. Nos acordamos de todo lo que hicimos. Dimos todo", sostuvo, reivindicando el esfuerzo colectivo por encima del resultado final.
Las palabras del entrenador reflejaron el sentimiento de un grupo que no pudo defender la corona mundial, pero que volvió a instalar a Argentina entre las mejores selecciones del planeta, ratificando una etapa que ya quedó marcada entre las más exitosas de su historia.