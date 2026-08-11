Centenario de Gálvez (1-1) conquistó este lunes su primera victoria en el Torneo Oficial A2, al superar sobre el final a Argentino (0-2) por 73 a 70.
Torneo Oficial A2: Centenario venció a Argentino en el cierre de la segunda fecha
Centenario venció a Argentino por 73-70, con 17 puntos de Santiago Fedele, en el partido que completó la segunda fecha del Torneo Oficial A2.
Por Ovación
La tercera jornada comenzará el miércoles y tendrá el complemento un día después.
TORNEO OFICIAL - A2 - FECHA 2
Miércoles 5 de agosto
CUST B 44 (Nicolás Nessier 16) - UNL 60 (Franco Pérez 27)
Jueves 6 de agosto
Kimberley 81 (Francisco Navarrete 15) - Santa Rosa 88 (Leandro Sasia 29)
Regatas Coronda 67 (Enzo Gauna 17) - Macabi 61 (Felipe Bonus 21)
Alumni 83 (Juan Aldaz 19) - Almagro B 55 (Franco Oreggioni 15)
Lunes 10 de agosto
Centenario 73 (Santiago Fedele 17) - Argentino (SC) 70 (Bruno Samaniego 19)
Libre: Regatas (SF)
TABLA DE POSICIONES
Santa Rosa y Regatas Coronda 4 (2-0); Kimberley, Macabi, Centenario y UNL 3 (1-1); Alumni y Regatas (SF) 2 (1-0); Almagro B, Argentino y CUST B 2 (0-2)
TORNEO OFICIAL - A2 - FECHA 3
Miércoles 12 de agosto
21.30 Regatas (SF) vs. CUST B
Jueves 13 de agosto
21.30 Macabi vs. Alumni (LP)
21.30 Argentino vs. Regatas Coronda
21.30 Santa Rosa vs. Centenario
21.30 UNL vs. Kimberley (en el Cándido Arrúa)
Libre: Almagro B