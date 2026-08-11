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Torneo Oficial A2: Centenario venció a Argentino en el cierre de la segunda fecha

Centenario venció a Argentino por 73-70, con 17 puntos de Santiago Fedele, en el partido que completó la segunda fecha del Torneo Oficial A2.

Ovación

Por Ovación

11 de agosto 2026 · 08:22hs
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Torneo Oficial A2: Centenario venció a Argentino en el cierre de la segunda fecha

ASB

Centenario de Gálvez (1-1) conquistó este lunes su primera victoria en el Torneo Oficial A2, al superar sobre el final a Argentino (0-2) por 73 a 70.

La tercera jornada comenzará el miércoles y tendrá el complemento un día después.

TORNEO OFICIAL - A2 - FECHA 2

Miércoles 5 de agosto

CUST B 44 (Nicolás Nessier 16) - UNL 60 (Franco Pérez 27)

Jueves 6 de agosto

Kimberley 81 (Francisco Navarrete 15) - Santa Rosa 88 (Leandro Sasia 29)

Regatas Coronda 67 (Enzo Gauna 17) - Macabi 61 (Felipe Bonus 21)

Alumni 83 (Juan Aldaz 19) - Almagro B 55 (Franco Oreggioni 15)

Lunes 10 de agosto

Centenario 73 (Santiago Fedele 17) - Argentino (SC) 70 (Bruno Samaniego 19)

Libre: Regatas (SF)

TABLA DE POSICIONES

Santa Rosa y Regatas Coronda 4 (2-0); Kimberley, Macabi, Centenario y UNL 3 (1-1); Alumni y Regatas (SF) 2 (1-0); Almagro B, Argentino y CUST B 2 (0-2)

TORNEO OFICIAL - A2 - FECHA 3

Miércoles 12 de agosto

21.30 Regatas (SF) vs. CUST B

Jueves 13 de agosto

21.30 Macabi vs. Alumni (LP)

21.30 Argentino vs. Regatas Coronda

21.30 Santa Rosa vs. Centenario

21.30 UNL vs. Kimberley (en el Cándido Arrúa)

Libre: Almagro B

Torneo Oficial Centenario Argentino
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