Torneo Oficial A2: Centenario venció a Argentino en el cierre de la segunda fecha

Centenario venció a Argentino por 73-70, con 17 puntos de Santiago Fedele, en el partido que completó la segunda fecha del Torneo Oficial A2.

Centenario de Gálvez (1-1) conquistó este lunes su primera victoria en el Torneo Oficial A2, al superar sobre el final a Argentino (0-2) por 73 a 70.