Alarma en Santa Fe: la tasa de femicidios supera el doble de la media nacional y organizaciones denuncian falta de fondos

La provincia se ubica entre las más afectadas del país por la violencia de género. Organizaciones alertan por el aumento de los casos y denuncian falta de recursos para la prevención y asistencia.

La provincia superó en agosto el total de femicidios registrado durante todo 2025

La provincia de Santa Fe atraviesa un nuevo y alarmante escenario de violencia de género . Los últimos relevamientos sobre femicidios en Argentina ubican nuevamente al territorio santafesino entre las provincias con mayor cantidad de víctimas, mientras organizaciones que trabajan en la prevención y asistencia denuncian demoras en la llegada de fondos para sostener sus espacios.

Según el último informe del Observatorio Nacional MuMaLá , entre el 1 de enero y el 30 de julio de 2026 se registraron 27 víctimas de femicidios en Santa Fe , una cifra que representa una tasa de 1,3 femicidios cada 100.000 mujeres , más del doble de la media nacional, que se ubicó en 0,6 .

Sin embargo, con los casos registrados durante agosto, distintas organizaciones elevan la cifra a 32 femicidios en la provincia en lo que va de 2026, superando ampliamente los 20 casos contabilizados durante todo 2025, según el relevamiento difundido por esos espacios.

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Santa Fe, entre las provincias con más víctimas

A nivel nacional, el informe de MuMaLá contabilizó 153 femicidios entre el 1 de enero y el 30 de julio, lo que equivale a una muerte violenta por razones de género cada 33 horas.

Del total de casos, se registraron:

112 femicidios directos .

. 13 femicidios vinculados .

. Cinco trans/travesticidios .

. 14 hechos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado .

. Nueve suicidios feminicidas.

En el caso de Santa Fe, el detalle hasta el 30 de julio indicaba 18 femicidios directos, un femicidio vinculado, tres casos relacionados con el narcotráfico y cinco suicidios feminicidas.

Por cantidad de víctimas, Buenos Aires encabezó el registro con 58 casos, seguida por Santa Fe con 27 y Santiago del Estero con 9. Pero la situación santafesina adquiere una dimensión aún más preocupante al considerar la tasa: 1,3 femicidios cada 100.000 mujeres, más del doble del promedio nacional.

SANTA FE| Desgarrador último adiós a Izan: familiares, amigos y docentes despidieron al niño de 6 años que murió en San Justohttps://t.co/kYvOOcp71h — UNO Santa Fe (@unosantafe) August 21, 2026

Agosto, un mes trágico y tres femicidios en Rosario

Durante agosto, la violencia volvió a golpear con fuerza en Rosario, donde se registraron tres femicidios en menos de un mes. El último caso que generó conmoción fue el asesinato de Karina Candelas, de 56 años, quien fue atacada a puñaladas por su expareja en el interior de la farmacia donde trabajaba, en la zona de Dorrego y Zeballos.

Según trascendió, la mujer sufría un hostigamiento constante por parte del agresor, aunque no existían denuncias penales previas ni medidas de restricción vigentes. El hombre fue detenido luego de intentar quitarse la vida.

A este hecho se sumaron durante agosto las muertes de Gabriela Banach, de 47 años, y Débora Bordón, de 31, profundizando la preocupación por la escalada de violencia machista en la región.

Con estos casos, organizaciones y espacios vinculados a la problemática advierten que la provincia ya alcanzó 32 femicidios en lo que va de 2026, una cifra que supera en 12 casos el total registrado durante todo el año pasado.

El hogar, el lugar donde más ocurren los femicidios

El informe nacional también vuelve a poner el foco en una realidad que se repite año tras año: el hogar continúa siendo el lugar más peligroso para las víctimas.

Según el relevamiento de MuMaLá, el 67% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima o en el domicilio compartido con el agresor. Además, el 60% de los crímenes fue cometido por parejas, exparejas o familiares.

Uno de los datos más preocupantes es que solo el 9% de las víctimas había realizado una denuncia previa. Sin embargo, entre quienes sí habían recurrido al sistema institucional, el 75% contaba con medidas de restricción vigentes.

El observatorio también registró 556 intentos de femicidio en todo el país, lo que representa 3,6 intentos por cada femicidio consumado. Como consecuencia de estos crímenes, 109 niñas, niños y adolescentes quedaron sin madre.

Denuncian falta de recursos para asistir a mujeres en situación de violencia

En este contexto, la Asamblea Ni Una Menos Santa Fe expresó su preocupación por la falta de ejecución de convenios y programas destinados a fortalecer los espacios de atención y acompañamiento de mujeres en situación de violencia.

Liliana Loyola, integrante de la organización Generar, y Solange Echeverría, de la Casa de las Mujeres Libres, señalaron que, pese a haber firmado convenios con la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad de la Provincia, los fondos comprometidos todavía no fueron recibidos.

“Estamos, la verdad, trabajando solas en distintas cuestiones. Algunos centros de día, otras organizaciones territoriales y no se da respuesta a los convenios, proyectos y programas que hemos firmado ya hace varios meses”, sostuvo Loyola.

La referente aseguró que las organizaciones solicitaron audiencias y respuestas, pero denunciaron que hasta el momento encontraron dilaciones. “Sentimos que nos están ninguneando”, afirmó.

Desde estos espacios remarcaron que los recursos son indispensables para mantener el funcionamiento de los centros y programas que brindan asistencia directa y acompañamiento territorial.

“Estamos terminando agosto y hasta ahora estamos bancando nuestros espacios, nuestros centros de día, nuestros programas y proyectos con recursos propios y con el aporte de cada una de las activistas”, advirtió Loyola.

Por su parte, Echeverría explicó que la situación se repite en la Casa de las Mujeres Libres. “Firmamos los convenios que los centros de día tienen por ley en la provincia, no es que son subsidios que la provincia o esta gestión se le ocurrió darnos”, señaló.

Según explicó, el convenio fue firmado en mayo, pero hasta el momento no recibieron respuestas ni los recursos comprometidos.

El reclamo: más prevención y políticas públicas

Las organizaciones remarcan que los espacios territoriales cumplen un papel central en la prevención de la violencia de género, la detección temprana de situaciones de riesgo y el acompañamiento de mujeres y personas en situación de violencia.

“No se puede estar más siendo la primera línea del territorio”, sostuvo Loyola al cuestionar la falta de respuestas y recursos para quienes sostienen diariamente estos espacios.

En paralelo, MuMaLá reiteró su pedido al Gobierno nacional para declarar la Emergencia en Violencias de Género y restituir los recursos destinados a la prevención, asistencia y protección de mujeres y personas LGBTIQ+ en situación de violencia.

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