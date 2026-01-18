Aston Villa cayó ante Everton y se alejó de la cima de la Premier League

Aston Villa perdió por 1-0 ante Everton y desaprovechó la oportunidad de acercarse a la punta del campeonato tras el empate del Arsenal 0-0 ante Nottingham.

Aston Villa cayó este domingo como local por 1-0 ante Everton en un partido correspondiente a la vigésimo segunda fecha de la Premier League, llevado a cabo en el estadio Villa Park.

El único gol del encuentro para la visita lo anotó el francés Thierno Barry , a los 14 minutos del segundo tiempo.

Con este resultado, el elenco de los argentinos Emiliano “Dibu” Martínez y Emiliano Buendía dejaron pasar una gran oportunidad de colocarse como escoltas del campeonato y acercarse a la punta de la tabla tras la igualdad del Arsenal, líder de la liga inglesa, 0-0 ante Nottingham Forest y la derrota 2-0 del Manchester City (2°) ante Manchester United.

De esta manera, los “Villanos” continúan terceros con 43 puntos y deberán visitar Turquía para enfrentar al Fenerbahce por la séptima jornada de la fase de liga de la Europa League, el próximo jueves desde las 14:45.

Por su parte, los “Toffees” alcanzaron la décima plaza del certamen con 32 unidades y recibirán al Leeds United por la siguiente fecha de la Premier League, el lunes 26 de enero a partir de las 17:00.

Aston Villa, con un buen arranque pero un mal final

Aston Villa comenzó mejor en la partida y estuvo cerca de abrir el marcador con Evann Guessand, quien ingresó a los 18 minutos del primer tiempo por John McGinn, pero estrelló su remate en el palo. De esta manera, el resultado no sufrió modificaciones hasta el descanso y se mantuvo en igualdad sin goles.

No obstante, un error en la salida del cuadro local entre los defensores Ezri Konsa y Pau Torres derivó en el gol del Everton en los pies de Thierno Barry. El francés aprovechó un rebote del Dibu Martínez, tras un disparo de Dwight McNeil, y definió sutilmente por encima del guardameta albiceleste.

Por otro lado, Wolves (20°) y Newcastle (8°) no se sacaron ventajas en un duelo que terminó en igualdad sin goles, disputado en el estadio Molineux Stadium en la ciudad de Wolverhampton.